Gwiazda HD 7977 wywołała deszcz komet – co odkryto dzięki misji Gaia?

Jak blisko HD 7977 zbliżyła się do Słońca?

HD 7977, gwiazda podobna do naszego Słońca, została zidentyfikowana w gwiazdozbiorze Kasjopei. Dzięki europejskiemu obserwatorium Gaia odkryto, że około 2,5 miliona lat temu miała miejsce bliska koniunkcja tej gwiazdy ze Słońcem. Choć dokładna odległość pozostaje nieznana, wcześniejsze analizy sugerowały, że wynosiła ona od 4000 do 6250 jednostek astronomicznych. Natomiast najnowsze wyniki z konferencji Wydziału Astronomii Dynamicznej Amerykańskiego Towarzystwa Astronomicznego wskazują na przedział od 4000 do 10000 jednostek astronomicznych.

Co to oznacza dla Obłoku Oorta?

Na dalekich krańcach Układu Słonecznego znajduje się hipotetyczny Obłok Oorta, który jest ogromnym rezerwuarem komet. Może on sięgać nawet 100 tysięcy jednostek astronomicznych od Słońca, zaczynając kilka tysięcy jednostek od naszej gwiazdy. Grawitacja dysku galaktyki jest główną siłą wpływającą na orbity lodowych obiektów w Obłoku Oorta, co powoduje, że niektóre z nich zbliżają się do Słońca jako komety.

Jakie były wyniki badań naukowców?

Nathan Kaib z Instytutu Nauk Planetarnych w Tucson oraz Sean Raymond z uniwersytetu Bordeaux sugerują, że wpływ grawitacyjny HD 7977 mógł być tymczasowo silniejszy niż oddziaływanie galaktyczne. W obecnych orbitach komet nie powinno być widoczne oddziaływanie galaktyczne. Naukowcy twierdzą, że jesteśmy w nietypowym okresie historii Układu Słonecznego, w którym HD 7977 zdominowała tworzenie nowych komet. Według badaczy jesteśmy w końcowym okresie „deszczu komet”, wywołanego przejściem tej gwiazdy w pobliżu Słońca.

Jakie są ograniczenia modelu naukowego?

Badacze przetestowali swoją hipotezę za pomocą symulacji komputerowych, sprawdzając orbity komet, które powinny być obserwowane po przejściu HD 7977. Wyniki porównano z danymi 112 komet długookresowych obserwowanych od 1989 roku. Okazało się, że orbity nowych komet pasują do hipotezy o wywołaniu przez HD 7977 fali komet długookresowych. Starsze komety natomiast pasują do oddziaływań galaktycznych. Model nie jest jednak doskonały, ponieważ niektóre orbity komet nie pasują idealnie do przewidywań. Może to wynikać z nieznanych procesów fizycznych lub bardziej skomplikowanej struktury Układu Słonecznego.

Co przyniesie przyszłość badań?

Badacze wskazują, że przewidywania modelu będą mogły być lepiej przetestowane w przyszłości. Gdy zespół misji Gaia opublikuje więcej danych na temat ruchów gwiazd, możliwe będzie dokładniejsze zrozumienie wpływu HD 7977. Dzięki temu odkryjemy także więcej nowych komet, co pozwoli na dokładniejsze analizy. Artykuł opisujący wyniki badań został przyjęty do druku w „The Planetary Science Journal” oraz jest dostępny w serwisie arXiv ze wstępnymi wersjami artykułów naukowych.

Źródło PAP.

Źródłowa depesza PAP