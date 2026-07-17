Katarzyna Piter odpada z turnieju w Atenach. Koniec szans na finał

Katarzyna Piter żegna się z turniejem w Atenach

Katarzyna Piter i Eudice Chong z Hongkongu odpadły w półfinale debla w tenisowym turnieju WTA 250 w Atenach. Rozstawiona z numerem trzecim para musiała uznać wyższość rywalek z Azji. Mecz zakończył się wynikiem 3:6, 6:3, 5-10 dla przeciwniczek.

W piątkowym starciu na kortach w Grecji triumfowały najwyżej rozstawione w drabince Hao-Ching Chan z Tajwanu oraz Japonka Miyu Kato. Spotkanie rozstrzygnął zacięty super tie-break, w którym lepsze okazały się faworytki całego turnieju.

Jak spisała się Magda Linette?

Katarzyna Piter nie była jedyną Polką startującą w greckich zawodach. Już w pierwszej rundzie gry pojedynczej z rywalizacją pożegnała się Magda Linette. Poznanianka, która w drabince singla była rozstawiona z numerem ósmym, zakończyła zmagania w poniedziałek.

Linette przegrała z reprezentantką Japonii Mai Hontamą. Pojedynek trwał dwa sety i zakończył się wynikiem 4:6, 5:7 na niekorzyść reprezentantki Polski, co stanowiło niespodziankę na początkowym etapie turnieju.