ME siatkarzy do lat 18. Polacy zagrają w wielkim finale

Trudny bój z Bułgarią

Reprezentacja Polski siatkarzy pokonała Bułgarię 3:2 (19:25, 25:19, 33:35, 25:19, 15:10) w półfinale mistrzostw Europy do lat 18 rozgrywanych we Włoszech. Biało-czerwoni pokazali niezwykłą odporność psychiczną, zwłaszcza po niezwykle zaciętym, przegranym na przewagi trzecim secie. Prowadzeni przez trenera Jacka Nawrockiego siatkarze w fazie grupowej nie znaleźli pogromcy, wygrywając wszystkie mecze.

W decydującym starciu o złoty medal, zaplanowanym na sobotę, reprezentacja Polski zmierzy się z Francją. Trójkolorowi w swoim meczu półfinałowym wyeliminowali Włochów, zwyciężając gospodarzy turnieju 3:2 (20:25, 25:14, 25:21, 23:25, 15:12). Francuzi w drodze do finału doznali wcześniej tylko jednej porażki w grupie, ulegając właśnie Bułgarii.

Kiedy Polska zdobyła ostatnie złoto?

Tegoroczny turniej we Włoszech to już 17. edycja mistrzostw Europy do lat 18. Polska reprezentacja ma bogate tradycje w tej kategorii wiekowej, zdobywając do tej pory łącznie dziesięć medali. Dorobek biało-czerwonych obejmuje dwa złote, cztery srebrne i cztery brązowe krążki.

Ostatni sukces polskiej drużyny na mistrzostwach tej rangi miał miejsce dwa lata temu, kiedy to zawodnicy wywalczyli brązowy medal. Na mistrzowski tytuł i złoty medal polska siatkówka czeka od 2015 roku, dlatego nadchodzący finał będzie znakomitą okazją na nawiązanie do tamtego historycznego triumfu.