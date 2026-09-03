Zrób zakupy w Showroomie Lenovo & Motorola i zyskaj nawet 1000 zł na szkolne artykuły w Empiku

Promocja „Wyprawka od Showroomu Lenovo & Motorola” to świetna okazja, aby wyposażyć się w nowy laptop, tablet lub smartfona, a przy okazji oszczędzić na akcesoriach szkolnych. W ramach oferty, zakup wybranych urządzeń w Showroomie jest premiowany voucherem ważnym zarówno w stacjonarnych salonach Empik jak i online, w sklepie empik.com. Wartość vouchera zależy od kwoty zakupów dokonanych w Showroomie Lenovo & Motorola:

zakup do 1 999 zł – voucher 250 zł

zakup od 2 000 do 4999 zł – voucher 500 zł

zakup od 5 000 do 9999 zł – voucher 800 zł

zakup powyżej 9999 zł – voucher 1000 zł.

Lista urządzeń objętych promocją, szczegóły i regulamin akcji dostępne są na stronie showroomlenovo.pl oraz na miejscu, w Showroomie Lenovo & Motorola, przy pl. Powstańców Warszawy 9 (wejście od ul. Świętokrzyskiej).

W Empiku zlokalizowanym w warszawskich Złotych Tarasach można odwiedzić również dedykowaną strefę Lenovo & Motorola, poznać z bliska urządzenia obu marek i porozmawiać z doradcą.

Akcji towarzyszy kampania digital w sieci Empik, obejmująca 51 salonów w całej Polsce i sklep online.

Technologia Lenovo wspierająca naukę

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego i akademickiego to dobry moment, by wyposażyć się w sprzęt, który ułatwi naukę, organizację codziennych obowiązków i rozwijanie pasji. Wśród urządzeń objętych promocją znajdują się monitory i tablety do nauki oraz rozrywki, a także wydajne laptopy stworzone do pracy, codziennych obowiązków i gamingu:

tablet Lenovo Idea Tab

tablet Lenovo Idea Tab Plus

laptop Lenovo Yoga 2-in-1

laptop Lenovo Legion 5

laptop Lenovo Yoga Slim 7

komputery Lenovo Legion T7 oraz Lenovo Legion T5

monitory Lenovo Legion 27Q-10 oraz Lenovo Legion Pro 27Q-10

Back to School ze smartfonami Motorola

Motorola przygotowała szeroką ofertę najnowszych modeli, których zakup w Showroomie Lenovo & Motorola umożliwia otrzymanie vouchera. Obejmuje ona popularne smartfony z rodziny moto g oraz edge, ale także klasę premium – od fotograficznego signature, aż po legendarne klapki z serii razr oraz flagowy model razr fold:

motorola moto g77

motorola edge 70 fusion

motorola edge 70

motorola edge 70 pro

motorola signature

motorola razr 60 ultra

motorola razr 70

motorola razr 70 ultra

motorola razr fold (także w limitowanej edycji FIFA World Cup 26™ Collection

Dodatkowe informacje:

Oficjalna strona Showroomu Lenovo & Motorola w Warszawie: https://showroomlenovo.pl/Sklep internetowy sieci Empik: https://www.empik.com/

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