Zrób zakupy w Showroomie Lenovo & Motorola i zyskaj nawet 1000 zł na szkolne artykuły w Empiku

Promocja „Wyprawka od Showroomu Lenovo & Motorola” to świetna okazja, aby wyposażyć się w nowy laptop, tablet lub smartfona, a przy okazji oszczędzić na akcesoriach szkolnych. W ramach oferty, zakup wybranych urządzeń w Showroomie jest premiowany voucherem ważnym zarówno w stacjonarnych salonach Empik jak i online, w sklepie empik.com. Wartość vouchera zależy od kwoty zakupów dokonanych w Showroomie Lenovo & Motorola:
- zakup do 1 999 zł – voucher 250 zł
- zakup od 2 000 do 4999 zł – voucher 500 zł
- zakup od 5 000 do 9999 zł – voucher 800 zł
- zakup powyżej 9999 zł – voucher 1000 zł.
Lista urządzeń objętych promocją, szczegóły i regulamin akcji dostępne są na stronie showroomlenovo.pl oraz na miejscu, w Showroomie Lenovo & Motorola, przy pl. Powstańców Warszawy 9 (wejście od ul. Świętokrzyskiej).
W Empiku zlokalizowanym w warszawskich Złotych Tarasach można odwiedzić również dedykowaną strefę Lenovo & Motorola, poznać z bliska urządzenia obu marek i porozmawiać z doradcą.
Akcji towarzyszy kampania digital w sieci Empik, obejmująca 51 salonów w całej Polsce i sklep online.
Technologia Lenovo wspierająca naukę
Rozpoczęcie nowego roku szkolnego i akademickiego to dobry moment, by wyposażyć się w sprzęt, który ułatwi naukę, organizację codziennych obowiązków i rozwijanie pasji. Wśród urządzeń objętych promocją znajdują się monitory i tablety do nauki oraz rozrywki, a także wydajne laptopy stworzone do pracy, codziennych obowiązków i gamingu:
- tablet Lenovo Idea Tab
- tablet Lenovo Idea Tab Plus
- laptop Lenovo Yoga 2-in-1
- laptop Lenovo Legion 5
- laptop Lenovo Yoga Slim 7
- komputery Lenovo Legion T7 oraz Lenovo Legion T5
- monitory Lenovo Legion 27Q-10 oraz Lenovo Legion Pro 27Q-10
Back to School ze smartfonami Motorola
Motorola przygotowała szeroką ofertę najnowszych modeli, których zakup w Showroomie Lenovo & Motorola umożliwia otrzymanie vouchera. Obejmuje ona popularne smartfony z rodziny moto g oraz edge, ale także klasę premium – od fotograficznego signature, aż po legendarne klapki z serii razr oraz flagowy model razr fold:
- motorola moto g77
- motorola edge 70 fusion
- motorola edge 70
- motorola edge 70 pro
- motorola signature
- motorola razr 60 ultra
- motorola razr 70
- motorola razr 70 ultra
- motorola razr fold (także w limitowanej edycji FIFA World Cup 26™ Collection
Dodatkowe informacje:
Oficjalna strona Showroomu Lenovo & Motorola w Warszawie: https://showroomlenovo.pl/Sklep internetowy sieci Empik: https://www.empik.com/
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