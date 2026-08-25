Powrót do szkoły z Apple. Co warto mieć w plecaku?

Ten komputer nadąża za planem dnia

Laptop studenta musi być przede wszystkim praktyczny. Powinien sprawdzić się podczas pisania prac, przygotowywania prezentacji, wyszukiwania informacji, udziału w wideokonferencjach, ale jednocześnie nie może być kolejnym ciężarem w plecaku.

MacBook Air z czipem M5 został zaprojektowany właśnie z myślą o takim codziennym rytmie. Jest smukły i lekki, dlatego łatwo zabrać go ze sobą na zajęcia, do biblioteki czy kawiarni. Jednocześnie oferuje wydajność potrzebną zarówno do typowych zadań związanych z nauką, jak i bardziej kreatywnych projektów. Długi czas pracy na baterii pozwala skupić się na tym, co najważniejsze, zamiast szukać gniazdka w połowie dnia.

Autor: Apple/Pavel Lasfargue/ Materiały prasowe

Dobry początek z Makiem

Nie każdy potrzebuje najbardziej zaawansowanego komputera. Dla wielu uczniów i studentów ważniejsze jest to, by pierwszy Mac był po prostu wygodnym narzędziem do nauki, komunikacji i codziennych zadań.

MacBook Neo został stworzony właśnie z myślą o takim początku. Zapewnia dostęp do środowiska macOS i podstawowych funkcji potrzebnych w szkolnej czy akademickiej codzienności. Pisanie, nauka, komunikacja, przygotowywanie materiałów i organizowanie obowiązków – wszystko mieści się w jednym urządzeniu.

To propozycja dla osób, które rozpoczynają swoją przygodę z Makiem i chcą mieć komputer, który sprawdzi się nie tylko podczas jednego roku szkolnego, ale również na kolejnych etapach edukacji.

Autor: Apple/Pavel Lasfargue/ Materiały prasowe

Notatki zawsze pod ręką

Są osoby, które najlepiej zapamiętują informacje, kiedy mogą coś narysować, podkreślić, dopisać na marginesie albo własnoręcznie zapisać. Właśnie tutaj iPad Air z czipem M4 i Apple Pencil Pro pokazują swoją wszechstronność.

Podczas wykładu czy lekcji można robić odręczne notatki, zaznaczać najważniejsze fragmenty dokumentów i porządkować materiały. Przy kreatywnych zadaniach i projektach Apple Pencil Pro pozwala przenieść pomysły na ekran równie naturalnie jak na kartkę papieru.

Dużą zaletą jest też mobilność. iPad Air można zabrać ze sobą na zajęcia, do biblioteki, kawiarni czy po prostu wykorzystać w domu. To urządzenie, które łatwo dopasować do własnego sposobu pracy – niezależnie od tego, czy dzień zaczyna się od wykładu, a kończy na przygotowywaniu prezentacji.

Autor: Apple/Pavel Lasfargue/ Materiały prasowe

Więcej niż telefon

Smartfon już dawno przestał być wyłącznie sposobem na kontakt ze znajomymi. W szkolnej i studenckiej rzeczywistości pełni znacznie więcej funkcji – pomaga znaleźć drogę, sprawdzić plan zajęć, zeskanować dokument, zrobić zdjęcie, szybko coś sprawdzić w internecie czy pozostać w kontakcie z bliskimi.

iPhone 17e może towarzyszyć we wszystkich tych sytuacjach. Przydaje się zarówno podczas pierwszego dnia na nowej uczelni i poruszania się po nieznanym mieście, jak i w bardziej prozaicznych momentach – gdy trzeba szybko zeskanować materiały, sprawdzić kalendarz albo uchwycić coś, co wydarzyło się między zajęciami.

To właśnie wszechstronność sprawia, że smartfon może stać się jednym z najważniejszych urządzeń w codziennej studenckiej rutynie.

Autor: Apple/Pavel Lasfargue/ Materiały prasowe

Sposób na skupienie

Nauka nie zawsze odbywa się w idealnych warunkach. Biblioteka może być pełna ludzi, kawiarnia głośna, a podróż na zajęcia – długa. Czasem potrzeba więc własnej przestrzeni, nawet jeśli fizycznie znajdujemy się w samym środku miasta.

AirPods Max 2 mogą pomóc stworzyć taki moment skupienia. Sprawdzą się podczas pracy nad wymagającym zadaniem, słuchania muzyki między zajęciami czy odpoczynku w drodze do domu. Immersyjne doświadczenie słuchania pozwala przełączać się między trybem skupienia i trybem odpoczynku.

Dobry dzień na uczelni to nie tylko produktywność. Równie ważna jest chwila, w której można założyć słuchawki, włączyć ulubioną playlistę i po prostu odpocząć.

Autor: Apple/Pavel Lasfargue/ Materiały prasowe

Sprzęt dopasowany do codzienności

Powrót do szkoły czy na uczelnię wygląda dziś zupełnie inaczej niż jeszcze kilka lat temu. Notatki mogą być pisane ręcznie na ekranie, prace powstają w kawiarni, prezentacje poprawiane są w drodze, a kontakt z wykładowcami i znajomymi odbywa się przez telefon.

Dlatego wybór sprzętu nie musi sprowadzać się do pytania: "Jaki komputer kupić?". Ważniejsze jest to, jak wygląda nasz dzień i czego potrzebujemy na jego poszczególnych etapach. MacBook Air z M5 może być centrum pracy, MacBook Neo – prostym początkiem przygody z Makiem, iPad Air z M4 i Apple Pencil Pro – narzędziem do notowania i tworzenia, iPhone 17e – urządzeniem, które zawsze mamy pod ręką, a AirPods Max 2 – sposobem na skupienie i odpoczynek.

W ramach Back to School 2026 uczniowie, studenci i nauczyciele mogą również skorzystać ze specjalnych cen edukacyjnych na Maca i iPada w Apple Online Store dla Edukacji. To sprawia, że początek nowego roku szkolnego lub akademickiego jest dobrym momentem, by wybrać technologię dopasowaną do własnego rytmu nauki – i mieć ją przy sobie przez cały kolejny rok.