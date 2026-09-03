MacBook Air M5. Ten laptop nie musi robić rewolucji, żeby zachwycać

Jeśli ktoś oczekiwał po MacBooku Air M5 zupełnie nowej konstrukcji, może być zaskoczony. Apple pozostawiło charakterystyczną, smukłą obudowę, dobrze znany ekran Liquid Retina, klawiaturę Magic Keyboard i duży gładzik Force Touch. Trudno jednak uznać to za wadę. W przypadku Aira mamy bowiem do czynienia z konstrukcją, która już wcześniej bardzo dobrze odnalazła swój idealny balans między wyglądem, wytrzymałością i mobilnością.

Aluminiowa obudowa sprawia wrażenie niezwykle solidnej, a jednocześnie laptop pozostaje bardzo lekki. Wersja 13-calowa waży zaledwie 1,23 kg. To jeden z tych komputerów, które wrzucam do torby rano i po kilku godzinach wciąż nie czuję, że mam go przy sobie.

I właśnie mobilność jest jedną z największych zalet Aira. To laptop, który równie dobrze czuje się na biurku, w kawiarni, podczas podróży pociągiem czy na kolanach. Nie trzeba organizować wokół niego całego stanowiska pracy. Wystarczy otworzyć pokrywę i można działać.

Do tego dochodzi świetna klawiatura, precyzyjny gładzik i Touch ID. To elementy, które nie robią wielkiego wrażenia w tabeli specyfikacji, ale mają ogromne znaczenie po kilku tygodniach codziennego korzystania.

Autor: Apple/Pavel Lasfargue/ Materiały prasowe

M5 nie obiecuje, że jest szybszy. Po prostu działa bez zarzutu

Najważniejsza zmiana znajduje się oczywiście wewnątrz. nMacBook Air M5 korzysta z nowego układu Apple M5, wyposażonego w 10-rdzeniowe CPU, 8- lub 10-rdzeniowe GPU oraz 16-rdzeniowy Neural Engine. Układ został zaprojektowany z myślą nie tylko o klasycznych zadaniach, ale również o rosnącej roli sztucznej inteligencji. W codziennej pracy najważniejsze jest jednak coś prostszego: responsywność.

Dziesiątki kart w przeglądarce, dokumenty, arkusze kalkulacyjne, komunikatory, poczta, edycja zdjęć i praca w kilku aplikacjach jednocześnie nie są dla tego komputera wielkim wyzwaniem. System reaguje natychmiast, aplikacje uruchamiają się szybko, a przełączanie między zadaniami odbywa się bez irytujących przerw.

To właśnie takie usprawnienia najbardziej docenia się podczas pracy. Nie muszą wyglądać spektakularnie na papierze. W praktyce oznaczają po prostu mniej czekania.

Autor: Apple/Pavel Lasfargue/ Materiały prasowe

Laptop gotowy na erę AI

M5 ma jeszcze jeden mocny argument: sztuczną inteligencję. To ważne, bo AI coraz częściej przestaje być dodatkiem do komputera, a staje się częścią codziennego workflow. Tłumaczenie dokumentów, streszczanie informacji, analiza danych, generowanie treści czy tworzenie grafik mogą odbywać się coraz bliżej użytkownika, bez konieczności wysyłania każdego zadania do chmury.

Jeżeli ktoś korzysta z AI tylko od czasu do czasu, różnica względem poprzedniego Aira nie będzie oczywiście rewolucyjna. Jeśli jednak sztuczna inteligencja jest jednym z narzędzi pracy, M5 pokazuje, w jakim kierunku będzie rozwijać się ta seria.

Bez wentylatora, bez hałasu

Jedną z najbardziej charakterystycznych cech MacBooka Air pozostaje brak aktywnego chłodzenia. Laptop jest całkowicie bezgłośny. Nie ma wentylatora, który nagle zaczyna pracować z większą intensywnością podczas wideokonferencji, eksportowania zdjęcia czy otwierania kolejnych aplikacji. Przy biurku, w bibliotece, pociągu czy samolocie jest to naprawdę przyjemne.

Oczywiście, przy długotrwałych, bardzo wymagających zadaniach sytuacja wygląda inaczej. Podczas wielominutowego renderowania czy intensywnej obróbki materiałów Air może ograniczyć swoją wydajność, ponieważ musi utrzymać temperaturę bez pomocy wentylatora. Właśnie dlatego osoby regularnie pracujące przy profesjonalnym montażu wideo, dużych projektach 3D czy masowej obróbce zdjęć powinny patrzeć w stronę MacBooka Pro. Dla większości użytkowników to jednak rozsądny kompromis: otrzymujemy bardzo wysoką wydajność bez żadnego hałasu.

Autor: Apple/Pavel Lasfargue/ Materiały prasowe

Ekran nie potrzebuje żadnych zmian

13,6-calowy Liquid Retina nie jest nowością w świecie MacBooków Air, ale wciąż pozostaje jednym z najmocniejszych punktów urządzenia. Rozdzielczość 2560 × 1664 pikseli, szeroka gama kolorów P3, True Tone i jasność 500 nitów tworzą zestaw, który świetnie sprawdza się podczas pracy z tekstem, zdjęciami, prezentacjami czy materiałami wideo.

To ekran świetny do codziennej pracy, a nie profesjonalny monitor do zaawansowanego HDR czy korekcji kolorystycznej. Dla fotografa, twórcy internetowego czy osoby pracującej z grafiką będzie bardzo dobrym narzędziem. Profesjonalny kolorysta nadal znajdzie więcej możliwości w serii Pro.

Bateria pozwala zapomnieć o ładowarce

To jeden z tych parametrów, które naprawdę zmieniają sposób korzystania z laptopa. Apple deklaruje do 18 godzin odtwarzania wideo i do 15 godzin bezprzewodnego przeglądania internetu. W praktycznych testach przy typowej pracy biurowej Air M5 potrafił działać przez około 13–15 godzin, a przy bardziej wymagających zadaniach nadal oferował kilka godzin swobodnej pracy.

W efekcie można rano wyjść z domu, zabrać komputer na cały dzień i nie zastanawiać się, gdzie znajduje się najbliższe gniazdko. Dla mnie to prawdziwe wybawienie.

Kamera nowego Maca naprawdę pomaga w pracy

MacBook Air M5 otrzymał kamerę 12 MP z funkcją Center Stage oraz widokiem blatu. W praktyce oznacza to, że laptop jest bardzo dobrze przygotowany do wideokonferencji. Center Stage automatycznie utrzymuje użytkownika w kadrze, a Widok blatu pozwala pokazać rozmówcom przedmioty znajdujące się na biurku. Do tego dochodzi zestaw trzech mikrofonów, które pomagają wyraźnie rejestrować głos i ograniczać dźwięki otoczenia.

To kolejny przykład funkcji, która może nie wyglądać imponująco na papierze, ale szybko staje się czymś, bez czego trudno wrócić do starszego sprzętu.

W świecie pracy hybrydowej dobra kamera i mikrofony nie są już dodatkiem, ale elementem podstawowego wyposażenia komputera.

Autor: Apple/Pavel Lasfargue/ Materiały prasowe

Mały, ale bardzo przyjemny zestaw audio

13-calowy Air ma cztery głośniki i jak na tak kompaktową konstrukcję oferuje naprawdę dobre brzmienie. Dźwięk jest przestrzenny, a bas wyraźniejszy niż można byłoby oczekiwać po tak cienkim laptopie. Film w hotelu, podcast podczas pracy czy szybki materiał na YouTube – w takich sytuacjach Air M5 radzi sobie znakomicie..

Dla kogo jest MacBook Air M5?

MacBook Air M5 to świetny wybór dla osób pracujących z dokumentami, przeglądarką i komunikatorami, ale również dla twórców internetowych, fotografów, projektantów, programistów czy osób zajmujących się montażem krótkich materiałów wideo.

Jest wystarczająco mocny, żeby poradzić sobie z zadaniami, które jeszcze kilka lat temu wymagały znacznie większego komputera. Jednocześnie pozostaje lekki, cichy i bardzo mobilny.

Największą zaletą MacBooka Air M5 jest to, że marka Apple nie próbowała poprawiać rzeczy, które już wcześniej działały bardzo dobrze. To komputer, który ma po prostu za tobą nadążać. Jeżeli właśnie tego oczekujesz od laptopa zapewniam, że MacBook Air po raz kolejny zawiesza poprzeczkę bardzo wysoko.