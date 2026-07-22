Masz iPhone’a i śledzisz Ekstraklasę? Marka Apple przygotowało nowość dla polskich kibiców

Apple Sports z obsługą Ekstraklasy

Apple konsekwentnie rozwija aplikację Apple Sports, która zadebiutowała w Polsce pod koniec 2025 roku. To bezpłatne narzędzie stworzone z myślą o kibicach, pozwalające na śledzenie wyników na żywo, statystyk, tabel oraz najważniejszych informacji dotyczących ulubionych drużyn i rozgrywek.

Teraz aplikacja zyskała ważną nowość dla polskich użytkowników. Do listy obsługiwanych rozgrywek dołączyła Ekstraklasa, dzięki czemu fani rodzimej piłki nożnej mogą na bieżąco monitorować wyniki spotkań, przebieg meczów oraz aktualne statystyki bezpośrednio na ekranie swojego iPhone’a.

Nie tylko Polska. Apple rozszerza ofertę o kolejne ligi

Aktualizacja obejmuje łącznie siedem nowych lig piłkarskich. Oprócz polskiej Ekstraklasy w Apple Sports pojawiły się również belgijska Pro League, duńska Superligaen, holenderska Eredivisie, japońska J1 League, szkocka Premiership oraz szwajcarska Super League.

Rozszerzenie oferty ma związek z rosnącym zainteresowaniem międzynarodowymi rozgrywkami piłkarskimi. Dzięki temu użytkownicy mogą śledzić jeszcze więcej lig i klubów w jednym miejscu, personalizując aplikację zgodnie ze swoimi sportowymi zainteresowaniami.

Wyniki na żywo bez otwierania aplikacji

Jedną z największych zalet Apple Sports pozostaje integracja z funkcją Live Activities (Wydarzenia na żywo). Oznacza to, że najważniejsze informacje o meczu – w tym aktualny wynik – mogą być wyświetlane na ekranie blokady iPhone’a oraz na Apple Watchu, nawet wtedy, gdy aplikacja nie jest uruchomiona.

Użytkownicy mogą również dodawać widżety z wynikami na żywo do ekranów początkowych iPhone’a, iPada oraz komputerów Mac. Dodatkowo aplikacja współpracuje z Apple TV, umożliwiając szybkie przejście do transmisji spotkań dostępnych w połączonych serwisach streamingowych.

Autor: Apple / Materiały prasowe

Darmowa aplikacja dla użytkowników iPhone’ów

Apple Sports jest dostępna bezpłatnie w App Store i wymaga systemu iOS 18 lub nowszego. Aplikacja pozwala tworzyć własną listę ulubionych drużyn i lig, dzięki czemu najważniejsze informacje trafiają do użytkownika w czasie rzeczywistym.

Dodanie Ekstraklasy sprawia, że narzędzie staje się znacznie atrakcyjniejsze dla polskich kibiców i może być wygodnym sposobem na śledzenie rozgrywek zarówno krajowych, jak i zagranicznych.

Rozszerzenie Apple Sports o Ekstraklasę to dobra wiadomość dla polskich fanów piłki nożnej korzystających z iPhone’ów. Aktualizacja pozwala śledzić rodzime rozgrywki obok najważniejszych lig z całego świata, oferując wyniki na żywo, statystyki i szybki dostęp do transmisji w jednym miejscu. To kolejny krok w rozwoju sportowej aplikacji Apple i jednocześnie sygnał, że firma coraz mocniej uwzględnia potrzeby kibiców z różnych rynków – również z Polski.