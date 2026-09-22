Nowy smartfon realme 16 Pro Harry Potter Edition oraz słuchawki realme T500 Pro Harry Potter Edition już dostępne w sprzedaży

realme 16 Pro Harry Potter Edition przenosi użytkowników do czarodziejskiego świata za sprawą detali nawiązujących do słynnej szkoły magii. Smartfon ma brązowe wykończenie ze skórzaną fakturą w romby, nawiązującą do sceny gry w szachy czarodziejów i przywodzi na myśl klasyczną estetykę tego uniwersum. Na tylnej obudowie znalazła się charakterystyczna wyspa aparatów inspirowana sową Hedwigą, a na metalowej ramce bocznej wygrawerowano laserowo hasło „Welcome to Hogwarts”, co stanowi kolejny element tego starannie opracowanego designu.

W centralnej części plecków umieszczono subtelne herby czterech domów z Hogwartu, a do ich stworzenia została zastosowana wspomniana technologia reagująca na światło. W promieniach słońca godła ukazują swoje charakterystyczne barwy i przypominają o ceremonii przydziału do odpowiedniego domu, którą przeżywa każdy uczeń rozpoczynający naukę w Hogwarcie.

Aby użytkownik mógł jeszcze mocniej zanurzyć się w czarodziejskim klimacie, w realme 16 Pro Harry Potter Edition pojawiły się także wyjątkowe funkcje systemowe. Kultowe motywy znalazły się w każdym elemencie specjalnego interfejsu – od tapet i ikon aplikacji po animacje i tryb GT, dzięki czemu zwykłe korzystanie z telefonu zamienia się w wizytę w Hogwarcie.

Specjalne pudełko, w którym użytkownik otrzymuje najnowszy smartfon realme, to wierne odwzorowanie słynnego kufra Harry’ego Pottera. Co więcej, skrywa ono zestaw wyjątkowych gadżetów, o których marzy każdy młody czarodziej. W środku znajduje się m.in. list o przyjęciu do Hogwartu, bilet na pociąg z peronu 9¾, zakładki do książek z herbami czterech domów, pocztówki z bohaterami przygód o Harrym Potterze, etui na telefon z wytłoczonym logo szkoły oraz igła z herbem Hogwartu do otwierania przegródki z kartą SIM.

Profesjonalne portrety bez wysiłku i magiczna wydajność

Model realme 16 Pro Harry Potter Edition zaprojektowano również z myślą o tworzeniu portretów w wysokiej rozdzielczości, zachowujących wyjątkową ostrość, głębię i naturalne kolory. Aparat LumaColor 200 MP oraz technologia LumaColor IMAGE z certyfikatem TÜV gwarantują, że fotografowany obiekt będzie wyróżniał się dopracowanym rozmyciem tła (bokeh) i wiernie odwzorowanymi odcieniami skóry przy różnych ogniskowych. Z kolei aparat przedni o rozdzielczości 50 MP sprawia, że każde selfie będzie ostre i wyraźne.

Te potężne elementy wyposażenia dopełnia zaawansowana sztuczna inteligencja, która zapewnia innowacyjne funkcje wspomagające robienie zdjęć i wideo, co ułatwia codzienne zadania i kreatywną pracę. O idealne ujęcia dba Mistrz kadrowania AI, który automatycznie podpowiada, jak wybrać najlepszy kadr i optymalne przybliżenie. Z kolei Kreator zdjęć AI pozwala na błyskawiczną edycję fotografii za pomocą prostych poleceń. To właśnie dzięki tej funkcji można poczuć się jak prawdziwy czarodziej – wystarczy jeden krótki prompt lub komenda, aby z łatwością dodać na zdjęciu szatę ulubionego domu z Hogwartu lub wcielić się w zawodnika quidditcha, np. goniącego na miotle za zniczem. Dopełnieniem tych możliwości jest Błyskawiczny klip AI, umożliwiający tworzenie w zaledwie kilka sekund wideo gotowych do publikacji w social mediach.

Smartfon ponadto jest niezwykle wydajny za sprawą nowoczesnego procesora MediaTek Dimensity 7300 Max, a dzięki wyświetlaczowi AMOLED o odświeżaniu do 144 Hz zapewnia niezwykle płynny i wyrazisty obraz, sprawdzający się zarówno podczas pracy wielozadaniowej, jak i rozrywki.

Urządzenie wyposażono w baterię o pojemności 6500 mAh oraz technologię ładowania 45W, co pozwala na błyskawiczne uzupełnienie brakującej mocy. Telefon jest przy tym w pełni przygotowany na trudniejsze warunki użytkowania – jego odporność na wodę i pył w standardzie IP69 pozwala skutecznie ochronić przed codziennymi niespodziankami.

Magia dźwięku z realme Buds T500 Pro Harry Potter Edition

Wraz z telefonem firma zaprezentowała słuchawki realme Buds T500 Pro Harry Potter Edition. Także sprzęt audio zyskał designerskie elementy inspirowane Hogwartem. W tym limitowanym zestawie użytkownicy znajdą brązowe słuchawki, bardzo małe etui ładujące przypominające miniaturowy kufer Harry’ego Pottera, a także dzianinowy pasek na ramię, który pozwala nosić etui niczym gadżet rodem ze szkolnych korytarzy.

Słuchawki łączą aktywną redukcję szumów (ANC) do 50 dB z ultraszerokim pasmem częstotliwości 5000 Hz, dzięki czemu odcinają dźwięki otoczenia i zapewniają słynne, immersyjne brzmienie. Zastosowano w nich tytanowe przetworniki 12,4 mm, a całość otrzymała certyfikat Hi-Res Audio, co tylko stanowi potwierdzenie czystości i wysokiej jakość dźwięku. Sprzęt mieści się w kompaktowym dopasowanym do dłoni etui i świetnie sprawdzi się podczas podróży.

Wydajność słuchawek T500 Pro pozwala na długotrwałe i komfortowe użytkowanie, łączny czas odtwarzania to do 56 godzin, dzięki czemu można zapomnieć o konieczności częstego ładowania. Za jakość połączeń głosowych odpowiada system sześciu mikrofonów wspierany przez algorytmy sztucznej inteligencji, które redukują szumy podczas rozmów. Stabilną łączność zapewnia technologia Bluetooth 6.1, a certyfikat IP55 gwarantuje odporność na kurz i wodę, sprzęt jest bezpieczny podczas codziennych aktywności.

Ceny i dostępność

Od dziś nowy smartfon realme 16 Pro Harry Potter Edition (12/256) w cenie 2999 zł jest dostępny w sieci sklepów Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Komputronik, Neonet, a także na Allegro i realmeshop.pl oraz u operatorów sieci Play, Plus, Orange i T-Mobile.

Natomiast bezprzewodowe słuchawki realme Buds T500 Pro Harry Potter Edition za 499 zł są do nabycia w sieci sklepów Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Neonet, Komputronik, a także na Allegro, realmeshop.pl i u operatorów sieci operatorów sieci Play, Plus, Orange i T-Mobile.

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