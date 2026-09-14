Jesień brzmi lepiej niż myślisz. Te urządzenia Xiaomi mogą towarzyszyć ci przez cały dzień

Jesień nie musi oznaczać końca przyjemności spędzania czasu na zewnątrz. Wręcz przeciwnie – kolorowe liście, chłodniejsze powietrze i coraz dłuższe wieczory tworzą idealne warunki, by zwolnić tempo i znaleźć własny sposób na odpoczynek. A muzyka, podcast czy audiobook potrafią nadać zwyczajnym chwilom zupełnie inny charakter.

Właśnie dlatego warto spojrzeć na słuchawki i głośniki nie tylko jak na urządzenia elektroniczne, ale jak na element codziennego stylu życia. Jedne sprawdzą się podczas spaceru, inne przy biurku, jeszcze inne wtedy, gdy dom zamienia się w małą salę koncertową.

Autor: Xiaomi/ Materiały prasowe

Poranek zaczyna się od dobrej playlisty

Dzień można zacząć na wiele sposobów. Dla jednych będzie to ulubiona playlista przy porannej kawie, dla innych podcast, który pozwala wejść w rytm dnia. W takich momentach liczy się przede wszystkim wygoda – sprzęt powinien działać w tle i nie wymagać ciągłego myślenia o jego obsłudze.

Xiaomi Buds 6 zostały stworzone właśnie z myślą o takiej swobodzie. Lekka, ergonomiczna konstrukcja sprzyja wygodnemu słuchaniu przez cały dzień, a wydajna bateria wraz z etui ładującym oferuje nawet do 35 godzin pracy na jednym ładowaniu. Kilka minut szybkiego uzupełnienia energii wystarczy, aby znów cieszyć się muzyką bez przerwy.

Na uwagę zasługuje również system potrójnych, pozłacanych przetworników magnetycznych, który ma zapewnić mocne brzmienie. Muzyka, podcasty czy audiobooki mogą dzięki temu zyskać więcej głębi, a immersyjny dźwięk przestrzenny pozwala jeszcze mocniej zanurzyć się w słuchanej treści.

Autor: Xiaomi/ Materiały prasowe

Jesienny spacer? Włącz swój własny soundtrack

Kolorowe liście, chłodne powietrze i słuchawki w uszach – trudno o bardziej jesienny zestaw. Podczas spaceru szczególnie doceniamy możliwość odcięcia się od miejskiego zgiełku i skupienia na tym, czego akurat chcemy słuchać.

Tutaj do gry wchodzą REDMI Headphones Neo. To pierwsze nauszne słuchawki marki REDMI, wyposażone w 40-milimetrowe przetworniki dynamiczne. Mocniejszy bas i bogate, szczegółowe brzmienie sprawiają, że dobrze odnajdą się zarówno przy muzyce, jak i dłuższych podcastach czy audiobookach. Obsługa Hi-Res Audio dodatkowo pozwala cieszyć się wysoką jakością odsłuchu.

Jesienny spacer może być też okazją do prawdziwego cyfrowego resetu. Adaptacyjna aktywna redukcja szumów do 42 dB pomaga ograniczyć hałas otoczenia, a system trzech mikrofonów wspierany algorytmami AI ma zadbać o wyraźny głos podczas rozmów. Przy tym słuchawki mogą pracować nawet do 72 godzin na jednym ładowaniu.

Autor: Xiaomi/ Materiały prasowe

Praca, nauka, skupienie

Nie każda jesienna chwila wygląda jak spacer wśród liści. Czasem trzeba usiąść przy biurku, nadrobić zaległości albo przygotować się do ważnego spotkania. I właśnie wtedy możliwość stworzenia własnej strefy dźwięku może okazać się szczególnie przydatna.

REDMI Headphones Neo można połączyć jednocześnie z dwoma urządzeniami dzięki Bluetooth 5.4. Smartfon i laptop mogą więc pozostać w gotowości, a przełączanie między nimi nie wymaga ciągłego ponownego parowania. To niewielkie rozwiązanie, które w codziennym użytkowaniu potrafi zrobić dużą różnicę.

Podobnie działają Xiaomi Buds 6, które również pozwalają na jednoczesne połączenie z dwoma urządzeniami. Do tego dochodzą inteligentne funkcje, takie jak AI Subtitles, czy możliwość zdalnego sterowania aparatem smartfona za pomocą słuchawek. Technologia przestaje być wtedy dodatkiem, a zaczyna po prostu ułatwiać codzienne czynności.

A kiedy dzień się kończy, czas podkręcić głośność

A kiedy dzień się kończy, czas podkręcić głośność Wieczór rządzi się już innymi prawami. Słuchawki mogą ustąpić miejsca głośnikowi, szczególnie gdy zamiast odcięcia się od świata mamy ochotę podzielić się muzyką z innymi.

Xiaomi Sound Party został wyposażony w system audio o mocy 50 W, który ma dostarczać dynamiczne brzmienie i mocny bas. Technologia Harman AudioEFX dodatkowo wzmacnia charakter dźwięku, dodając mu przestrzenności i dynamiki. W praktyce oznacza to sprzęt, który może sprawdzić się zarówno podczas domowego spotkania, jak i wtedy, gdy zwykły wieczór spontanicznie zamienia się w małą imprezę.

I jest jeszcze jeden element, którego nie da się przeoczyć. Dynamiczne podświetlenie LED reaguje na rytm muzyki, tworząc świetlną oprawę dopasowaną do playlisty. Dźwięk nie tylko wypełnia więc pomieszczenie, ale również buduje jego atmosferę.

Autor: Xiaomi/ Materiały prasowe

Muzyka nie musi kończyć się w domu

Xiaomi Sound Party został pomyślany również z myślą o wyjściu poza cztery ściany. Odporność na zachlapania IP67 pozwala zabrać go na taras czy jesienny wyjazd, bez rezygnowania z muzyki tylko dlatego, że pogoda postanowiła mieć własne plany.

Do 26 godzin pracy na jednym ładowaniu daje sporo swobody, a szybkie ładowanie pozwala uzupełnić energię wtedy, gdy jest najbardziej potrzebna. Jeśli jeden głośnik to za mało, funkcja Party Connect umożliwia połączenie kilku kompatybilnych głośników Xiaomi w jeden system audio.

Autor: Xiaomi/ Materiały prasowe

Od pierwszej kawy, przez pracę i naukę, aż po wieczorne spotkanie ze znajomymi – dobrze dobrany sprzęt audio może stać się jednym z najbardziej naturalnych elementów codziennego rytmu. W ofercie Xiaomi i REDMI znajdziemy zarówno kompaktowe słuchawki na co dzień, nauszne modele stworzone z myślą o długim słuchaniu, jak i głośnik, który potrafi zamienić domową przestrzeń w miejsce pełne muzyki.

Czasem wystarczy dobra playlista, wygodne słuchawki albo głośnik, który potrafi wypełnić dźwiękiem całe pomieszczenie, żeby zwyczajny jesienny dzień dostał zupełnie nową energię. Muzyka. Tak jak lubisz, tylko lepiej.

Tekst sponsorowany