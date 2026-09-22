Fryzjerka pokazała, jak myć przetłuszczające się włosy. Dzięki temu będą dłużej świeże, a ty zaoszczędzisz czas i pieniądze

Nadmierne przetłuszczanie się włosów jest spowodowane przez sebum, a na jego wydzielanie wpływają indywidualne tendencje, pielęgnacja i sposób mycia.

Szampon należy aplikować głównie na skórę głowy, a odżywkę tylko na długości i końce włosów, by ich nie obciążać.

Fryzjerka zdradza, jak poprawnie myć włosy, aby dłużej zachowały świeżość.

Dlaczego włosy tak szybko tracą świeżość?

Za charakterystyczny efekt "tłustych" włosów odpowiada przede wszystkim sebum, czyli naturalna substancja wytwarzana przez gruczoły łojowe skóry głowy. Jest potrzebna, ponieważ chroni skórę i włosy przed nadmiernym wysuszeniem. Problem zaczyna się wtedy, gdy wydziela się jej więcej, niż potrzeba. Wpływ na kondycję skóry głowy mogą mieć różne czynniki. Znaczenie ma między innymi indywidualna tendencja, pielęgnacja, częstotliwość mycia, używane kosmetyki, a także sposób ich stosowania. Nie bez znaczenia jest również to, że włosy przez cały dzień mają kontakt z dłońmi, nakryciami głowy czy poduszką.

Szampon przede wszystkim na skórę głowy

Częstym błędem jest nakładanie dużej ilości szamponu na całą długość włosów. Tymczasem podczas mycia najważniejsza jest skóra głowy. Piana spływająca po pasmach podczas płukania zwykle wystarczy, aby oczyścić ich długość. Nadmierne wcieranie kosmetyku w końcówki może natomiast niepotrzebnie je przesuszać. Podobnie jest z odżywką. Fryzjerka zaleca aplikowanie jej na długości i końce, z pominięciem skóry głowy. Dzięki temu pasma mogą zostać odpowiednio odżywione bez dodatkowego obciążania u nasady.

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Fryzjerka pokazała, jak myć przetłuszczające się włosy

Fryzjerka Taylor, znana w mediach społecznościowych jako Madeandtaylored, zwraca uwagę na prostą zasadę: włosy ze skłonnością do przetłuszczania warto myć dwukrotnie. Pierwsze mycie pomaga usunąć nadmiar sebum i codzienne zanieczyszczenia, natomiast drugie pozwala dokładniej oczyścić skórę głowy. Ważna jest również temperatura wody. Bardzo gorąca może przesuszać włosy, a według fryzjerki sprzyjać także intensywniejszej pracy gruczołów łojowych. Zdecydowanie lepiej postawić więc na przyjemnie letnią wodę. Szampon powinien trafić na dobrze zmoczone włosy, bez wcześniejszego odciskania z nich wody.

Mała zmiana może zdziałać cuda

Przetłuszczające się włosy nie zawsze wymagają kolejnego, mocniejszego kosmetyku. Czasem warto zacząć od podstaw i sprawdzić, czy sposób mycia nie wymaga drobnej korekty. Dwukrotne mycie, letnia woda oraz odpowiednie nakładanie szamponu i odżywki to proste czynności, które można wprowadzić bez wielkiej rewolucji w naszej pielęgnacyjnej rutynie.

Nie ma jednak jednej metody, która sprawdzi się u każdego. Jeśli problem jest nasilony lub pojawił się nagle, warto skonsultować go ze specjalistą.

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