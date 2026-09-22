Zamsz to materiał niezwykle elegancki i przyjemny w dotyku, ale niestety bardzo wrażliwy na wilgoć i zabrudzenia. Jesienne deszcze i chlapa szybko odbierają mu urok, zostawiając nieestetyczne plamy i odbarwienia. Zamiast chować ulubione botki głęboko w szafie, możesz wypróbować pewien domowy trik, który zaskakująco dobrze radzi sobie z ochroną zamszu.

Koniec z przemoczonymi butami. Ten przedmiot masz w domu!

Sekretem jest zwykła świeca woskowa. Tak, dobrze czytasz – ta sama, której używasz do stworzenia nastroju wieczorami. Jej wosk ma właściwości hydrofobowe, co oznacza, że tworzy niewidzialną barierę, która odpycha wodę. Dzięki temu wilgoć nie wsiąka w delikatne włókna zamszu, a po prostu po nich spływa.

Zanim jednak zabierzesz się do woskowania, upewnij się, że twoje zamszowe buty są idealnie czyste i suche. Usuń wszelkie zabrudzenia i kurz specjalną szczoteczką do zamszu lub gumką. Nawet najmniejsza drobinka brudu może zostać utrwalona pod warstwą wosku, co będzie trudne do usunięcia.

Gdy buty są już gotowe, weź do ręki zwykłą, białą świecę woskową. Ważne, aby nie miała barwników, które mogłyby odbarwić zamsz! Delikatnie, ale zdecydowanym ruchem pocieraj nią całą powierzchnię buta. Staraj się nakładać wosk równomiernie, pokrywając każdy fragment materiału. Nie musisz wciskać świecy mocno – lekki nalot wystarczy.

Po nałożeniu wosku buty mogą wyglądać na lekko oszronione lub zmienione kolorystycznie. Nie martw się! To normalne. Teraz weź suszarkę do włosów i ustaw ją na średnią temperaturę oraz niski nawiew. Z odległości kilkunastu centymetrów delikatnie ogrzewaj powierzchnię buta. Ciepło sprawi, że wosk stopi się i wniknie głębiej we włókna zamszu, stając się niewidoczny i trwale przylegający.

Woskujesz partiami, obserwując, jak zamsz wraca do swojego pierwotnego koloru i struktury, jednocześnie stając się bardziej aksamitny. Gdy cały but zostanie poddany temu zabiegowi, poczekaj, aż wosk całkowicie ostygnie i zastygnie. Na koniec delikatnie przeczesz zamsz szczoteczką, aby przywrócić mu puszystość i usunąć ewentualny nadmiar produktu.

Sprawdź efekt i ciesz się suchymi stopami!

Zanim założysz buty i wybiegniesz w deszcz, przeprowadź mały test. Skrop niewielką ilość wody na zaimpregnowaną powierzchnię. Jeśli woda utworzy kropelki i spłynie, zamiast wsiąkać, to znak, że zabieg zakończył się sukcesem! Właśnie stworzyłaś skuteczną, domową barierę ochronną.

Pamiętaj, że choć woskowanie świecą jest skuteczne, nie jest to rozwiązanie na zawsze. W zależności od intensywności użytkowania butów i warunków pogodowych, impregnację warto powtórzyć co kilka tygodni lub gdy zauważysz, że woda ponownie zaczyna wsiąkać w materiał. To pozwoli utrzymać twoje zamszowe obuwie w doskonałej kondycji przez całą jesień, a nawet zimę.

Kilka ważnych wskazówek:

Zawsze używaj białej świecy, bez żadnych dodatków czy zapachów, które mogłyby pozostawić plamy.

Zawsze testuj metodę na mało widocznym fragmencie buta, szczególnie jeśli masz bardzo jasny lub nietypowy kolor zamszu, choć wosk z reguły jest bezpieczny.

Nie przesadzaj z ilością wosku i temperaturą suszarki – delikatność to klucz do sukcesu.

Regularne czyszczenie zamszu przed woskowaniem to podstawa, by zapewnić trwałość i estetykę twoich butów.

Dzięki temu prostemu patentowi nie musisz już rezygnować z ulubionych zamszowych butów, gdy za oknem szaleje jesienna plucha. Ciesz się ich elegancją i komfortem, wiedząc, że są skutecznie chronione przed wilgocią i brudem. Spróbuj i przekonaj się sama, jak łatwo możesz zadbać o swoje obuwie!

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