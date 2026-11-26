Polscy konsumenci podchodzą do zakupów na Black Friday 2026 w sposób „hiperracjonalny”, przez co dwa razy częściej weryfikują historię cen i stawiają na kody rabatowe zamiast ogólnych wyprzedaży.

W kategorii elektroniki kupujący rezygnują z impulsywnych okazji na rzecz precyzyjnie wybranych urządzeń, takich jak konsole PlayStation czy komputery MacBook.

Tradycyjny koszyk zakupowy ewoluuje w stronę rynku wtórnego (wzrost zainteresowania OLX i CeX o 38 procent), urządzeń hobbystycznych (drukarki 3D zyskały 64 procent) oraz narzędzi sztucznej inteligencji.

Wyprzedaże inaugurują sezon świąteczny, o czym świadczy wzrost zapytań o kalendarze adwentowe o 370 procent oraz bardzo szczegółowe wyszukiwanie prezentów.

Tegoroczny Black Friday przypada na 27 listopada i wiąże się z zupełnie innym podejściem klientów do wydawania pieniędzy, na których przestają już działać wielkie, krzykliwe banery z napisem „PROMOCJA”. Choć w pierwszej połowie listopada hasło „Black Friday” wyszukiwano niemal czterokrotnie częściej niż w październiku, sam sposób polowania na okazje uległ wyraźnej zmianie.

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Raport Google na Black Friday 2026. Polacy sprawdzają historię cen i szukają kodów rabatowych

Z najnowszego raportu Google na Black Friday 2026 wynika, że polski konsument stał się „hiperracjonalny” i wyjątkowo świadomy, na co zwraca uwagę Magdalena Bornoś-Paciorek, Industry Manager w Google Polska. Impulsywne zakupy odchodzą w przeszłość, a kupujący samodzielnie weryfikują opłacalność ofert zamiast wierzyć sprzedawcom na słowo.

Potwierdzają to statystyki z wyszukiwarki, w której zapytanie „kod rabatowy” pojawia się niemal dwukrotnie częściej niż słowo „wyprzedaż”, ponieważ klienci oczekują konkretnego narzędzia obniżającego koszt produktu. Ponadto w drugim tygodniu listopada frazę „historia ceny” wpisywano dokładnie dwa razy częściej niż przed rokiem, dzięki czemu po raz pierwszy wyprzedziła ona tradycyjne „porównywarki cen”. Bezpośrednim skutkiem unijnej dyrektywy Omnibus jest także powrót popularności zapytań o „najniższą cenę z 30 dni”.

PlayStation, MacBook i Redmi 15 na Black Friday. Jakiej elektroniki szukają Polacy?

Sprzęt elektroniczny utrzymuje pozycję lidera wyprzedaży, jednak kupujący zamiast ogólnych haseł w rodzaju „tani telefon na Black Friday” wpisują nazwy konkretnych, dokładnie porównywanych urządzeń. W ciągu ostatnich 30 dni wśród zapytań z dopiskiem „Black Friday” największą popularnością cieszyło się PlayStation, wyprzedzając laptopy oraz telewizory.

W ostatnim miesiącu najszybciej rosła liczba wyszukiwań następujących produktów:

Redmi 15: wzrost o 375 procent

Sony PlayStation: wzrost o 212 procent

MacBook: wzrost o 176 procent

iPhone 18 Pro: wzrost o 97 procent

W skali roku cała kategoria konsol i gier zanotowała 24-procentowy wzrost zainteresowania. Największym przebojem okazała się gra Grand Theft Auto VI, której wyszukiwania wzrosły o 409 procent.

Wzrost popularności OLX, CeX i sztucznej inteligencji. Świąteczne zakupy w Smyku i Lidlu

Podczas wyprzedaży klienci coraz częściej wychodzą poza schemat zakupu nowego smartfona czy telewizora, przeznaczając pieniądze na sprzęt z drugiej ręki, technologiczne hobby oraz pierwsze świąteczne upominki. W ciągu miesiąca zainteresowanie drukarkami 3D zwiększyło się o 64 procent, a narzędzia sztucznej inteligencji, między innymi Gemini Notebook i Claude, stały się standardowymi produktami dodawanymi do koszyka.

Z analizy Google wynika również wyraźny zwrot konsumentów w stronę rynku wtórnego. W ujęciu rocznym popularność platformy OLX oraz specjalizującej się w używanej elektronice sieci CeX wzrosła o 38 procent.

Dla wielu kupujących listopadowe promocje stanowią oficjalne otwarcie sezonu świątecznego – w ostatnich czterech tygodniach liczba zapytań o kalendarze adwentowe wzrosła o 370 procent, a o choinki o 185 procent. Przekłada się to na wyniki konkretnych sieci handlowych, ponieważ zainteresowanie sklepem Smyk podskoczyło o 743 procent, natomiast Lidlem o 277 procent. Konsumenci rezygnują też z ogólnych fraz typu „pomysł na prezent” na rzecz bardzo szczegółowych zapytań, takich jak „najlepsze na prezent dla chłopczyka 6 miesięcy do 100 zł”. Magdalena Bornoś-Paciorek podsumowuje, że „wyszukiwarka stała się dla Polaków codziennym doradcą zakupowym”.