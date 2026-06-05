Te rośliny odstraszą natrętne komary. Dostępne są w każdej sieciówce

Komary są jednym z najbardziej irytujących owadów, szczególnie podczas letnich miesięcy. Ich uciążliwe ukąszenia mogą zrujnować nawet najbardziej przyjemne wieczory spędzane na świeżym powietrzu. Walka z nimi bywa trudna, a tradycyjne metody, takie jak stosowanie chemicznych preparatów, nie zawsze są skuteczne i bezpieczne dla zdrowia. Dlatego coraz więcej osób sięga po naturalne rozwiązania. Wśród roślin odstraszających komary szczególnie wyróżniają się lawenda, mięta oraz kocimiętka. Jakie są ich właściwości oraz, jak o nie dbać?

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SHORT - WYWIAD ESKA - JULIA WIENIAWA - OPENER

Lawenda

Lawenda to roślina o pięknych, fioletowych kwiatach i charakterystycznym, przyjemnym zapachu. Jej olejki eteryczne mają właściwości odstraszające komary, a dodatkowo działają relaksująco na człowieka. Lawendę można uprawiać zarówno w ogrodzie, jak i w doniczkach na balkonie czy tarasie.

Lawenda potrzebuje dużo słońca i dobrze przepuszczalnej, lekkiej ziemi. Warto sadzić ją w miejscach dobrze nasłonecznionych, gdzie będzie miała dostęp do dużej ilości światła. Roślina ta nie lubi nadmiaru wody, dlatego należy podlewać ją umiarkowanie, pozwalając glebie wyschnąć między podlewaniami. Przycinanie lawendy po kwitnieniu sprawi, że będzie gęstsza i zdrowsza.

Mięta

Mięta to kolejna roślina, która skutecznie odstrasza komary. Jej intensywny, świeży zapach jest nie do zniesienia dla tych owadów, a jednocześnie bardzo przyjemny dla ludzi. Mięta jest również znana ze swoich licznych właściwości zdrowotnych i kulinarnych, co czyni ją wyjątkowo wszechstronną rośliną.

Mięta jest rośliną łatwą w uprawie, ale lubi wilgotne i półcieniste miejsca. Można ją sadzić zarówno w ogrodzie, jak i w doniczkach na balkonie. Ważne jest regularne podlewanie, ponieważ mięta nie znosi przesuszenia. Roślina ta rośnie bardzo szybko, dlatego warto ją regularnie przycinać, aby nie zdominowała innych roślin w ogrodzie.

Kocimiętka

Kocimiętka, znana również jako nepeta, to roślina, która przyciąga koty, ale odstrasza komary. Zawiera związek chemiczny zwany nepetalaktonem, który działa odstraszająco na komary, muchy i inne owady. Kocimiętka jest łatwa w uprawie i doskonale nadaje się do sadzenia w doniczkach.

Kocimiętka najlepiej rośnie w pełnym słońcu, ale toleruje również półcień. Wymaga dobrze przepuszczalnej gleby i umiarkowanego podlewania. Regularne przycinanie kocimiętki sprawi, że będzie bujnie rosła i dłużej kwitła. Roślina ta jest odporna na większość szkodników i chorób, co czyni ją idealnym wyborem dla każdego ogrodu.