Skorzystaj z darmowych konsultacji dentystycznych. Wszystko z okazji Miesiąca Zdrowia Jamy Ustnej

Według danych Ministerstwa Zdrowia tylko 1% Polaków nie ma próchnicy, a ponad 60% przejawia objawy zapalenia dziąseł. Choroby przyzębia są dziś trzecią najkosztowniejszą grupą chorób w Europie i pochłaniają blisko 5% światowych wydatków na zdrowie.

Najskuteczniejszym i tańszym sposobem ograniczania chorób jamy ustnej jest profilaktyka i codzienne zdrowe nawyki – przypomina kampania „Zdrowe nawyki to zdrowe uśmiechy”, prowadzona przez Oral-B i wspierana przez Polskie Towarzystwo Stomatologiczne.

20 marca obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej. Z tej okazji pacjenci mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji stomatologicznych przez cały miesiąc w wybranych gabinetach LUX MED Stomatologia oraz w gabinetach partnerskich Oral‑B na terenie całej Polski.

Kampania Oral-B „Zdrowe nawyki to zdrowe uśmiechy” z udziałem Igi i Agaty Świątek (lekarza dentysty) we współpracy z PTS edukuje, że zdrowie jamy ustnej jest silnie powiązane z zdrowiem ogólnym i zaczyna się od właściwej profilaktyki na co dzień. Tymczasem statystyki[1] pokazują, że wciąż mamy wiele do zrobienia. Próchnica dotyka aż 93% osiemnastolatków, a wśród osób w wieku 35–44 lata tylko 1% nie doświadcza tej choroby. Zdrowe przyzębie ma jedynie jedna trzecia badanych, natomiast objawy zapalenia dziąseł utrzymują się od lat na poziomie przekraczającym 60%.

Darmowe konsultacje dentystyczne w marcu

Działania edukacyjne prowadzone w ramach kampanii “Zdrowe nawyki to zdrowe uśmiechy” w marcu zyskują szczególny wymiar w związku z obchodami Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej - który Oral-B świętuje przez cały miesiąc. Wpisując się w tę ideę, marka aktywnie wspiera ogólnopolską akcję „Polska mówi #aaa”, organizowaną przez Polskie Towarzystwo Stomatologiczne. W ramach inicjatywy partnerzy zapewnili darmowe konsultacje stomatologiczne w wybranych gabinetach LUX MED Stomatologia oraz w gabinetach partnerskich Oral-B na terenie całej Polski, z których pacjenci mogą skorzystać od 2 do 31 marca. To dobra okazja, by bezpłatnie sprawdzić stan zębów i dziąseł, porozmawiać ze specjalistą o swoich nawykach higienicznych i uzyskać praktyczne wskazówki dopasowane do indywidualnych potrzeb. Lista współpracujących placówek i terminów, a także regulamin akcji dostępne są na stronie Oral-B.

Zdrowy uśmiech daje mi pewność siebie, zarówno na korcie, jak i poza nim. Wraz z moją siostrą Agatą, która jest lekarzem dentystą, kontynuujemy zaangażowanie w kampanię Oral-B „Zdrowe nawyki to zdrowe uśmiechy”, aby zwrócić uwagę na znaczenie codziennej higieny jamy ustnej i regularnej profilaktyki. Cieszę się, że tak wiele osób już do nas dołączyło i zaczęło wprowadzać pozytywne zmiany. Pamiętajmy o szczotkowaniu zębów 2 razy dziennie przez min. 2 minuty i zmianie szczoteczki manualnej na elektryczną z okrągłą główką dla znacząco lepszych efektów. W marcu mówimy o tym szczególnie głośno - z okazji Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej przypominamy o zdrowych nawykach i zachęcamy do skorzystania z bezpłatnych konsultacji stomatologicznych w wybranych gabinetach w całej Polsce – powiedziała Iga Świątek, ambasadorka marki Oral-B.

Polacy wydają miliardy na leczenie, a zaniedbują podstawy - profilaktykę i higienę

Problem ma również wymiar ekonomiczny – roczny koszt chorób przyzębia w Unii Europejskiej sięga 90 mld euro, co czyni je trzecią najkosztowniejszą grupą chorób w Europie, a globalnie wydatki związane z chorobami jamy ustnej wynoszą 298 mld dolarów rocznie, co stanowi 4,6% światowych nakładów na zdrowie.

Zdrowe nawyki i prawidłowa higiena jamy ustnej naprawdę się opłacają – w krajach takich jak Francja czy Hiszpania skuteczna eliminacja zapalenia dziąseł pozwoliła obniżyć roczne koszty leczenia niemal o połowę.[2] Ale nie chodzi wyłącznie o wydatki ponoszone przez system ochrony zdrowia – należy uwzględnić także realny wpływ na komfort życia pacjentów oraz ich codzienne funkcjonowanie społeczne i zawodowe. Profilaktyka to prostsze i znacznie tańsze rozwiązanie niż leczenie, dlatego o zęby i dziąsła powinniśmy dbać na co dzień, a nie dopiero wtedy, gdy pojawi się ból czy dyskomfort – powiedziała prof. dr hab. n. med. Marzena Dominiak, prezydent PTS oraz ambasadorka kampanii „Zdrowe nawyki to zdrowe uśmiechy”.

Dobre nawyki zaczynają się w domu

Eksperci zwracają uwagę, że skuteczna higiena jamy ustnej nie wymaga skomplikowanych działań, lecz konsekwencji. Szczotkowanie zębów dwa 2 razy dziennie przez co najmniej 2 minuty, zmiana szczoteczki manualnej na szczoteczkę elektryczną z okrągłą główką, regularna wymiana końcówek co 3 miesiące (zgodnie z rekomendacją PTS), stosowanie past z fluorkiem cyny oraz wizyty kontrolne u stomatologa to fundament, na którym buduje się zdrowy uśmiech.

W gabinetach stomatologicznych bardzo często widzimy, że codzienne szczotkowanie nie zawsze jest tak dokładne, jak powinno. Pacjenci deklarują, że dbają o higienę jamy ustnej, ale stan dziąseł i obecność płytki bakteryjnej pokazują, że w tej rutynie wciąż są luki. To nie kwestia złych intencji, lecz braku świadomości i utrwalonych, dobrych nawyków, dlatego warto wspierać codzienną higienę najlepszą dostępną technologią. Zalecam zacząć przede wszystkim od wymiany szczoteczki manualnej na elektryczną z okrągłą główką – takie narzędzie dokładniej otacza każdy ząb, skuteczniej usuwa płytkę bakteryjną z linii dziąseł i pomaga utrzymać prawidłową technikę szczotkowania na co dzień – dodała prof. Dominiak.

Szczoteczki elektryczne Oral-‑B iO, dzięki okrągłej główce, usuwają nawet o 100% więcej płytki nazębnej niż szczoteczki manualne. Dodatkowo timer i czujnik siły nacisku pomagają pacjentom szczotkować zęby wystarczająco długo i delikatnie – a to właśnie regularność i prawidłowa technika robią największą różnicę. Badania pokazują, że śledzenie szczotkowania w aplikacji znacząco poprawia wyniki leczenia zapalenia przyzębia w porównaniu ze szczotkowaniem manualnym. Dane przesyłane na telefon realnie wydłużyły czas szczotkowania zębów o 21,6% – z 2 minut i 14 sekund do 2 minut i 43 sekund – podczas gdy średni czas przy użyciu szczoteczki manualnej wynosi zaledwie 46 sekund.

Należy również pamiętać o tym, że zużyte włókna główki szczoteczki nie usuwają skutecznie płytki bakteryjnej, dlatego wymiana końcówki co 3 miesiące pomaga utrzymać wysoką skuteczność szczotkowania i realnie ograniczać stany zapalne, przynosząc długofalowe korzyści zdrowotne i ekonomiczne. Końcówki iO same informują użytkownika, kiedy należy je wymienić - włókna stopniowo zmieniają kolor z niebieskiego na biały.

Istotne znaczenie ma także wybór odpowiedniej pasty do zębów. Formuły z fluorkiem cyny (SnF₂) wykazują działanie bakteriobójcze i bakteriostatyczne, ograniczają uszkadzanie tkanek przez bakterie i ich toksyny oraz tworzą warstwę ochronną zabezpieczającą przed kwasami z diety. Ponadto pomagają kontrolować narastanie płytki nazębnej, wspierają zdrowie dziąseł, a także chronią przed nadwrażliwością i nieświeżym oddechem. Fluorek cyny zawierają m.in. pasty z serii Oral-B Pro Science Advanced oraz Oral-B Pro-Expert.

Oral-B oraz PTS podkreślają, że celem inicjatywy “Zdrowe nawyki to zdrowe uśmiechy” jest trwała zmiana podejścia do profilaktyki w Polsce. W marcu, z okazji Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej, zwracamy na to jeszcze większą uwagę. Bo zdrowe nawyki naprawdę mogą przekładać się na zdrowe uśmiechy – a te z kolei budują pewność siebie, dobre samopoczucie i jakość codziennego życia.