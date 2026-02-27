Lamine Yamal, Kendall Jenner, Samuel L. Jackson i inne gwiazdy w kampanii adidas Originals

Stworzony z myślą o koszykówce, zaadoptowany przez pionierów streetwearu i definiowany na nowo przez każde kolejne pokolenie: adidas Originals Superstar pozostaje ikoną. To symbol wyrażania siebie, stylu i autentyczności, który wykracza poza ramy czasu. W tym sezonie legendarny aktor Samuel L. Jackson powraca w nowej odsłonie kampanii marki adidas, wyruszając na poszukiwanie swoich modeli Superstar spotykając po drodze nową falę światowych ikon.

Bambi o Tede i Peji | Rap 20

Gwiazdy w kampanii adidas Originals

W kampanii, której narratorem jest Samuel L. Jackson, występują ikony różnych pokoleń kształtujące dzisiejszą kulturę: globalna gwiazda muzyki JENNIE, ikona stylu Kendall Jenner, fenomen futbolu Lamine Yamal, muzyczny innowator Baby Keem, gwiazda NBA James Harden, legenda skateboardingu Tyshawn Jones oraz wschodząca gwiazda popu Olivia Dean.

O ile poprzedni rozdział kampanii skupiał się na upływającym czasie, ten całkowicie go ignoruje. Fabuła rozwija się, gdy Samuel L. Jackson wyrusza na poszukiwanie swojego modelu Superstar. Przemierzając hotel, w którym czas nie istnieje, spotyka ikony kultury – każda z nich ma swój model Superstar. To metafora ponadczasowego wpływu tego modelu oraz ludzi, którzy go noszą: osób rozwijających kulturę bez ograniczeń narzucanych przez konwenanse czy ramy czasowe.

Filmowy świat Hotelu Superstar okiem Thibauta Greveta

Wyreżyserowana przez wizjonerskiego fotografa i filmowca Thibauta Greveta kampania rozgrywa się w surrealistycznym, filmowym świecie Hotelu Superstar. To miejsce spotkań ikon różnych pokoleń i dziedzin. Podążając za legendarnym aktorem przemierzającym hotel, kamera śledzi go wzdłuż niekończących się korytarzy i prowadzi do licznych pokoi. Każdy z nich otwiera się na świat innej postaci, ukazując jej kreatywność, indywidualność i unikalny styl.

Kampania celebruje nową erę modelu Superstar poprzez jego ponadczasowy design i dziedzictwo kulturowe

- powiedziała Annie Barrett, wiceprezes ds. marketingu w adidas Originals.

One nigdy nie znikają, są unikalne. W tym sezonie nadal pokazujemy znaczenie tych sneakersów w muzyce, modzie, sporcie i sztuce. Nowa kampania przekracza granice rzeczywistości dzięki nieoczekiwanym zwrotom akcji.

Zaprojektowany na nowo, ale wierny swojemu DNA, model Superstar nadal pozostaje globalnym symbolem autentyczności – butem, który dziś jest tak samo silny i kultowy jak zawsze.

Nowa kolekcja - subtelne zmiany odcieni i faktur

Wiosną 2026 roku adidas Originals nadaje stylizacji Superstar nowy wymiar wprowadzając do linii ubrań subtelne zmiany odcieni i faktur w ubraniach. Nowa kolekcja zapewnia czysty, nowoczesny wygląd, który łączy nostalgiczny styl sportowy z współczesnym krawiectwem. Klasyczne połączenie czerni i bieli ożywiają odważne, przyciągające wzrok czerwone akcenty.

W kolekcji męskiej założenia te odnajdujemy w luźnych dresach z panelami w odcieniach czerwieni, czerni i bieli, ozdobionych charakterystycznymi dla marki adidas trzema paskami. Uwagę zwracają również dżinsowe szorty sygnowane przez Tyshawna, które potwierdzają, że w tym roku marka kładzie większy nacisk na denim. Ofertę dopełniają żakardowe koszulki i dżerseje w neutralnych barwach.

Kolekcja damska to nowa interpretacja klasycznej bluzy dresowej. Jej kluczowym elementem jest Superstar Tracktop, którą Kendall Jenner prezentuje w wersji Equipment Blocking Red Jacket. Model ten pojawia się również w wydaniu z miękkiej, eleganckiej skóry syntetycznej oraz w wariancie o szydełkowym splocie, skutecznie zacierając granice między modą sportową a stylem ulicznym.