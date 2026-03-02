Marcowe nawożenie malin decyduje o plonach. Ten naturalny sposób podwaja zbiory

Wiosenne zasilanie krzewów malin jest decydującym czynnikiem wpływającym na ich późniejszą kondycję.

Warto wybierać mieszanki obfitujące w azot, potas i fosfor, które skutecznie stymulują wegetację.

Doskonałe rezultaty przynosi samodzielnie przygotowana gnojówka z pokrzyw, gwarantująca roślinom idealny start.

Kluczowe terminy i składniki w nawożeniu malin

Dostarczenie składników odżywczych na samym początku sezonu jest fundamentem sukcesu w uprawie. To właśnie wczesnowiosenne zasilanie steruje tempem wzrostu, a także odpowiada za prawidłowe formowanie się pąków i ulistnienia. Doświadczeni ogrodnicy zalecają sięganie po płynne preparaty wieloskładnikowe, w których składzie dominują potas, fosfor oraz azot. Ten ostatni pierwiastek odgrywa szczególną rolę wiosną, ponieważ stymuluje rozwój zielonych części rośliny oraz intensyfikuje proces owocowania. Należy jednak pamiętać o żelaznej zasadzie: nawozy azotowe stosujemy wyłącznie do sierpnia, aby nie zaburzać naturalnego cyklu wegetacyjnego przed nadejściem zimy.

Uprawa malin nie należy do zadań trywialnych, gdyż krzewy te charakteryzują się sporymi wymaganiami siedliskowymi. Aby móc cieszyć się zdrowymi i smacznymi owocami, konieczne jest zapewnienie im optymalnych warunków oraz stałej ochrony przed zagrożeniami biologicznymi. W trakcie sezonu wegetacyjnego największym wrogiem malin są mszyce, a także groźne infekcje grzybowe. Plantatorzy najczęściej zmagają się z szarą pleśnią, mączniakiem prawdziwym oraz rdzą, które nieleczone mogą zniszczyć całe zbiory.

Skutecznym sposobem na uodpornienie krzewów jest właściwe nawożenie jeszcze przed pełnym startem wegetacji. Zgodnie z wiedzą ogrodniczą, pierwszą dawkę suplementów podajemy już w marcu, w momencie gdy gleba zaczyna rozmarzać, a pędy budzą się do życia. W tej fazie roślina desperacko potrzebuje azotu do budowy masy, natomiast fosfor i potas wzmacniają system korzeniowy oraz łodygi, przygotowując je do utrzymania przyszłych owoców.

Domowy nawóz z pokrzyw do malin - przepis

Wiosną można oczywiście sięgnąć po gotowe rozwiązania sklepowe, jak saletra amonowa czy obornik, jednak świetną alternatywą jest samodzielne przygotowanie mikstury z pokrzyw. Roślina ta jest prawdziwą bombą witaminową, zawierającą mnóstwo azotu, żelaza i potasu. Proces produkcji jest prosty: należy zebrać kilogram świeżych pokrzyw (zanim wykształcą nasiona), rozdrobnić je i zalać 10 litrami wody w plastikowym pojemniku. Mieszankę odstawiamy w zacienione miejsce na dwa do trzech tygodni, pamiętając o codziennym mieszaniu. Gotową, sfermentowaną gnojówkę rozcieńczamy z wodą w proporcji 1:10 i podlewamy nią krzewy co kilkanaście dni, aż do momentu kwitnienia. Taki zabieg nie tylko odżywia maliny, ale też korzystnie wpływa na strukturę gleby.