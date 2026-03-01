Ogródek na balkonie to hit TikToka. Wiemy, jak go zrobić i co sadzić w marcu

Nic dziwnego, że trend sadzenia warzyw, owoców i ziół na balkonach zdobywa coraz większą popularność. Własny ogródek to nie tylko sposób na zdrowe jedzenie, ale także doskonały sposób na relaks i kontakt z naturą. Uprawa roślin działa odstresowująco, a widok zieleni na co dzień poprawia nastrój. Co więcej, nawet osoby mieszkające w blokach mogą cieszyć się domowymi pomidorami, pachnącą bazylią czy kolorowymi kwiatami za grosze.

Marzec to idealny czas, by zacząć planować i zakładać balkonowy ogródek. W tym miesiącu można wysiać pierwsze rośliny odporne na chłód, które dobrze poradzą sobie nawet w kapryśnej, wiosennej pogodzie. Sprawdziliśmy, jak się za to zabrać i co warto posadzić właśnie teraz.

Założenie ogródka na balkonie to nie tylko modny trend, ale też świetna inwestycja w zdrowie i dobre samopoczucie.

Zobacz też: Wiosna w Pepco. Te produkty warto kupić do domu i na balkon

Eska odwołuje zimę - SPOT

Ogródek na balkonie - jak zrobić?

Nawet mały balkon może stać się funkcjonalnym ogródkiem, jeśli dobrze go zorganizujemy. Warto wykorzystać półki, wiszące doniczki czy pionowe konstrukcje, które pozwolą maksymalnie zagospodarować miejsce.

Rośliny można sadzić w skrzynkach, donicach lub nawet w recyklingowych pojemnikach. Ważne, by miały otwory drenażowe, które zapobiegną przelaniu i gniciu korzeni.

Większość roślin dobrze rośnie w uniwersalnej ziemi ogrodniczej, ale warto wzbogacić ją o naturalny kompost lub specjalne mieszanki dostosowane do konkretnych gatunków.

Marzec 2025 - co sadzić na balkonie?

Marzec to czas, kiedy można rozpocząć uprawę kilku gatunków roślin, szczególnie tych odpornych na niskie temperatury. Oto, co warto posadzić już teraz:

Kwiaty: bratki, stokrotki, pierwiosnki – dobrze znoszą chłody i pięknie ozdobią balkon już wczesną wiosną.

Zioła: pietruszka naciowa, szczypiorek, mięta – można je siać w doniczkach i cieszyć się świeżymi przyprawami na co dzień.

Warzywa: sałata, rzodkiewka, szpinak – szybko rosną i można je uprawiać nawet w płytkich doniczkach.