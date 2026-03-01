Ogródek na balkonie to hit TikToka. Wiemy, jak go zrobić i co sadzić w marcu

Julia Mościńska
2026-03-01 15:31

W ostatnich latach coraz więcej osób zaczyna interesować się ogrodnictwem, nawet jeśli nie dysponują własnym kawałkiem ogródka. TikTok zapełnił się filmikami pokazującymi, jak stworzyć zieloną oazę nawet na niewielkim balkonie. Użytkownicy chwalą się swoimi uprawami, dzielą wskazówkami i pokazują, jak łatwo można cieszyć się świeżymi warzywami i ziołami prosto z doniczki. My również mamy dla was kilka tipów!

Autor: Canva.com

Nic dziwnego, że trend sadzenia warzyw, owoców i ziół na balkonach zdobywa coraz większą popularność. Własny ogródek to nie tylko sposób na zdrowe jedzenie, ale także doskonały sposób na relaks i kontakt z naturą. Uprawa roślin działa odstresowująco, a widok zieleni na co dzień poprawia nastrój. Co więcej, nawet osoby mieszkające w blokach mogą cieszyć się domowymi pomidorami, pachnącą bazylią czy kolorowymi kwiatami za grosze.

Marzec to idealny czas, by zacząć planować i zakładać balkonowy ogródek. W tym miesiącu można wysiać pierwsze rośliny odporne na chłód, które dobrze poradzą sobie nawet w kapryśnej, wiosennej pogodzie. Sprawdziliśmy, jak się za to zabrać i co warto posadzić właśnie teraz.

Założenie ogródka na balkonie to nie tylko modny trend, ale też świetna inwestycja w zdrowie i dobre samopoczucie.

Ogródek na balkonie - jak zrobić?

Nawet mały balkon może stać się funkcjonalnym ogródkiem, jeśli dobrze go zorganizujemy. Warto wykorzystać półki, wiszące doniczki czy pionowe konstrukcje, które pozwolą maksymalnie zagospodarować miejsce.

Rośliny można sadzić w skrzynkach, donicach lub nawet w recyklingowych pojemnikach. Ważne, by miały otwory drenażowe, które zapobiegną przelaniu i gniciu korzeni.

Większość roślin dobrze rośnie w uniwersalnej ziemi ogrodniczej, ale warto wzbogacić ją o naturalny kompost lub specjalne mieszanki dostosowane do konkretnych gatunków.

Marzec 2025 - co sadzić na balkonie?

Marzec to czas, kiedy można rozpocząć uprawę kilku gatunków roślin, szczególnie tych odpornych na niskie temperatury. Oto, co warto posadzić już teraz:

  • Kwiaty: bratki, stokrotki, pierwiosnki – dobrze znoszą chłody i pięknie ozdobią balkon już wczesną wiosną.
  • Zioła: pietruszka naciowa, szczypiorek, mięta – można je siać w doniczkach i cieszyć się świeżymi przyprawami na co dzień.
  • Warzywa: sałata, rzodkiewka, szpinak – szybko rosną i można je uprawiać nawet w płytkich doniczkach.
Kwiaty na balkon
