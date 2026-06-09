Mroczne tajemnice opuszczonego szpitala pod Warszawą. Youtuberzy wkraczają do zrujnowanej Zofiówki

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Wyprawa do opuszczonego zakładu dla chorych nerwowo w Otwocku
Pogoń za popularnością w sieci pcha ekipę youtuberów do zorganizowania ryzykownego urbexu. Na celownik biorą Zofiówkę – podwarszawski, zrujnowany zakład dla nerwowo chorych. To miejsce o niezwykle mrocznej historii, gdzie wedle lokalnych opowieści odprawiano satanistyczne rytuały, a zła energia jest wręcz namacalna. Ciemne siły zdają się tam być obecne na każdym kroku.
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Koszmarny finał rutynowego urbexu
To, co miało być standardową eksploracją porzuconego budynku, szybko staje się walką o przetrwanie. Sytuacja dramatycznie się komplikuje, gdy jeden z youtuberów nagle znika bez śladu. Pozostali członkowie ekipy stają w obliczu przerażających, niewytłumaczalnych zjawisk, a ekscytująca wyprawa nieodwracalnie przeradza się w walkę z najgorszym koszmarem.
Klaustrofobiczny horror na faktach i ludzkiej ciekawości
Powieść "Zofiówka. Przebudzenie zła" na tle innych horrorów wyróżnia się osadzeniem akcji w prawdziwej lokacji, która od lat fascynuje fanów eksploracji opuszczonych miejsc. To nie tylko historia o duchach, ale przede wszystkim studium ludzkiej natury, która pcha nas w stronę niebezpieczeństwa. Dynamiczne tempo wydarzeń i gęsta, klaustrofobiczna aura budują napięcie od pierwszych stron. To idealna propozycja dla czytelników, u których mroczne korytarze i puste okna zawsze budziły niepokój.
Kim jest Justyna Jelińska, autorka Zofiówki?
Justyna Jelińska, choć lubi relaksować się przy robótkach ręcznych, większość nielicznych wolnych chwil przeznacza na lekturę i tworzenie własnych powieści. Autorka to także wykwalifikowana wizażystka z pasją do tatuaży i rockowej klasyki. Pisarka marzy o przeprowadzce do niewielkiego domku na Mazurach, skąd mogłaby podziwiać taflę spokojnego jeziora.
Premiera książki "Zofiówka. Przebudzenie zła"
Książkę "Zofiówka. Przebudzenie zła" można znaleźć w największych księgarniach w całej Polsce, zarówno stacjonarnie, jak i w internecie. Powieść zadebiutowała na rynku 17 czerwca. Pozycja Justyny Jelińskiej jest dostępna także w formie elektronicznej na popularnych platformach sprzedażowych, takich jak Empik czy Legimi.