Mroczne tajemnice opuszczonego szpitala pod Warszawą. Youtuberzy wkraczają do zrujnowanej Zofiówki

Rachela Berkowska
Rachela Berkowska
2026-06-09 16:49

Dawny zakład psychiatryczny, w którym czas się zatrzymał, grupa youtuberów szukająca mocnych wrażeń i zło, które nie pozwala o sobie zapomnieć. W powieści "Zofiówka. Przebudzenie zła" Justyny Jelińskiej cienka linia między ekscytującą przygodą a prawdziwym koszmarem zanika niezwykle szybko. Czytelnik z każdą stroną odkrywa, że najgorszy lęk wywodzi się z tego, co całkowicie niewytłumaczalne.

Zofiówka. Przebudzenie zła

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Autor: Canva/ Materiały prasowe

Wyprawa do opuszczonego zakładu dla chorych nerwowo w Otwocku

Pogoń za popularnością w sieci pcha ekipę youtuberów do zorganizowania ryzykownego urbexu. Na celownik biorą Zofiówkę – podwarszawski, zrujnowany zakład dla nerwowo chorych. To miejsce o niezwykle mrocznej historii, gdzie wedle lokalnych opowieści odprawiano satanistyczne rytuały, a zła energia jest wręcz namacalna. Ciemne siły zdają się tam być obecne na każdym kroku.

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Koszmarny finał rutynowego urbexu

To, co miało być standardową eksploracją porzuconego budynku, szybko staje się walką o przetrwanie. Sytuacja dramatycznie się komplikuje, gdy jeden z youtuberów nagle znika bez śladu. Pozostali członkowie ekipy stają w obliczu przerażających, niewytłumaczalnych zjawisk, a ekscytująca wyprawa nieodwracalnie przeradza się w walkę z najgorszym koszmarem.

Klaustrofobiczny horror na faktach i ludzkiej ciekawości

Powieść "Zofiówka. Przebudzenie zła" na tle innych horrorów wyróżnia się osadzeniem akcji w prawdziwej lokacji, która od lat fascynuje fanów eksploracji opuszczonych miejsc. To nie tylko historia o duchach, ale przede wszystkim studium ludzkiej natury, która pcha nas w stronę niebezpieczeństwa. Dynamiczne tempo wydarzeń i gęsta, klaustrofobiczna aura budują napięcie od pierwszych stron. To idealna propozycja dla czytelników, u których mroczne korytarze i puste okna zawsze budziły niepokój.

Kim jest Justyna Jelińska, autorka Zofiówki?

Justyna Jelińska, choć lubi relaksować się przy robótkach ręcznych, większość nielicznych wolnych chwil przeznacza na lekturę i tworzenie własnych powieści. Autorka to także wykwalifikowana wizażystka z pasją do tatuaży i rockowej klasyki. Pisarka marzy o przeprowadzce do niewielkiego domku na Mazurach, skąd mogłaby podziwiać taflę spokojnego jeziora.

Premiera książki "Zofiówka. Przebudzenie zła"

Książkę "Zofiówka. Przebudzenie zła" można znaleźć w największych księgarniach w całej Polsce, zarówno stacjonarnie, jak i w internecie. Powieść zadebiutowała na rynku 17 czerwca. Pozycja Justyny Jelińskiej jest dostępna także w formie elektronicznej na popularnych platformach sprzedażowych, takich jak Empik czy Legimi.

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