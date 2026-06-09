Mroczne tajemnice opuszczonego szpitala pod Warszawą. Youtuberzy wkraczają do zrujnowanej Zofiówki

Wyprawa do opuszczonego zakładu dla chorych nerwowo w Otwocku

Pogoń za popularnością w sieci pcha ekipę youtuberów do zorganizowania ryzykownego urbexu. Na celownik biorą Zofiówkę – podwarszawski, zrujnowany zakład dla nerwowo chorych. To miejsce o niezwykle mrocznej historii, gdzie wedle lokalnych opowieści odprawiano satanistyczne rytuały, a zła energia jest wręcz namacalna. Ciemne siły zdają się tam być obecne na każdym kroku.

Koszmarny finał rutynowego urbexu

To, co miało być standardową eksploracją porzuconego budynku, szybko staje się walką o przetrwanie. Sytuacja dramatycznie się komplikuje, gdy jeden z youtuberów nagle znika bez śladu. Pozostali członkowie ekipy stają w obliczu przerażających, niewytłumaczalnych zjawisk, a ekscytująca wyprawa nieodwracalnie przeradza się w walkę z najgorszym koszmarem.

Klaustrofobiczny horror na faktach i ludzkiej ciekawości

Powieść "Zofiówka. Przebudzenie zła" na tle innych horrorów wyróżnia się osadzeniem akcji w prawdziwej lokacji, która od lat fascynuje fanów eksploracji opuszczonych miejsc. To nie tylko historia o duchach, ale przede wszystkim studium ludzkiej natury, która pcha nas w stronę niebezpieczeństwa. Dynamiczne tempo wydarzeń i gęsta, klaustrofobiczna aura budują napięcie od pierwszych stron. To idealna propozycja dla czytelników, u których mroczne korytarze i puste okna zawsze budziły niepokój.

Kim jest Justyna Jelińska, autorka Zofiówki?

Justyna Jelińska, choć lubi relaksować się przy robótkach ręcznych, większość nielicznych wolnych chwil przeznacza na lekturę i tworzenie własnych powieści. Autorka to także wykwalifikowana wizażystka z pasją do tatuaży i rockowej klasyki. Pisarka marzy o przeprowadzce do niewielkiego domku na Mazurach, skąd mogłaby podziwiać taflę spokojnego jeziora.

Premiera książki "Zofiówka. Przebudzenie zła"

Książkę "Zofiówka. Przebudzenie zła" można znaleźć w największych księgarniach w całej Polsce, zarówno stacjonarnie, jak i w internecie. Powieść zadebiutowała na rynku 17 czerwca. Pozycja Justyny Jelińskiej jest dostępna także w formie elektronicznej na popularnych platformach sprzedażowych, takich jak Empik czy Legimi.