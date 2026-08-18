Zatrzymanie w Górze. 37-latek usłyszał blisko 30 zarzutów za kradzieże i włamania

Seria włamań i kradzieży na terenie powiatu górowskiego

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Górze, prowadząc intensywne czynności operacyjno-rozpoznawcze oraz procesowe, ustalili tożsamość i zatrzymali 37-letniego mieszkańca Góry. Mężczyźnie zarzucono dokonanie blisko 30 przestępstw, które polegały na kradzieżach, włamaniach i niszczeniu mienia. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że podejrzany działał w różnych lokalizacjach na terenie całego powiatu. Jego celem stawały się między innymi piwnice w blokach mieszkalnych, niezamieszkałe budynki oraz myjnie samochodowe.

Łupem podejrzanego padły narzędzia, meble i elektronika

Zatrzymany 37-latek włamywał się także do pojazdów osobowych i dostawczych, sklepów oraz punktów usługowych. W wyniku tych działań kradł on przedmioty o zróżnicowanym charakterze, w tym elektronarzędzia, akumulatory oraz rurki miedziane i przewody elektryczne. Policjanci wyliczyli, że łupem mężczyzny padły również rowery, meble i narzędzia ogrodowe, telefon komórkowy, a nawet perfumy. Każde z tych zdarzeń zostało uwzględnione w przedstawionej liście zarzutów.

Wniosek o zabezpieczenie majątkowe na mieszkaniu

Ze względu na straty, jakie ponieśli pokrzywdzeni w wyniku przestępczej działalności, górowscy policjanci podjęli dodatkowe kroki prawne. Funkcjonariusze wnioskują do Prokuratury Rejonowej w Głogowie o dokonanie zabezpieczenia majątkowego na mieszkaniu podejrzanego. Działanie to ma na celu zabezpieczenie środków na poczet przyszłych roszczeń i naprawienia szkód wyrządzonych ofiarom kradzieży i włamań. Jest to standardowa procedura w przypadku spraw o tak dużej skali strat materialnych.

Dalsze losy zatrzymanego mieszkańca Góry

Bezpośrednio po zatrzymaniu mężczyzna został osadzony w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Po wykonaniu z nim wszystkich niezbędnych czynności procesowych, 37-latek zostanie przewieziony do zakładu karnego. Tam rozpocznie odbywanie kary pozbawienia wolności, która została na niego nałożona we wcześniejszym wyroku sądowym. Za nowo ogłoszone zarzuty, obejmujące blisko 30 przestępstw, grozi mu dodatkowo kara do 10 lat więzienia.

Źródło: Policja.pl