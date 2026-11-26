Różne metody lepienia chińskich pierożków, wydobywanie najlepszego smaku z tofu oraz zasady gotowania idealnego ryżu to zagadnienia, które krok po kroku przybliża ta kulinarna publikacja. Książka pozwala opanować nawet najbardziej złożone receptury z różnych zakątków Państwa Środka.

W publikacji znalazło się 120 przepisów na dania z całych Chin, od klasycznych propozycji kantońskich, przez wyraziste i pikantne potrawy z Syczuanu, aż po pochodzące z Hongkongu Dim Sum. Czytelnicy mogą przygotować między innymi takie azjatyckie klasyki jak Mapo Tofu, Char Siu czy Makaron Dan Dan. Nie zabrakło też receptur na dania codzienne, wśród których są jajka na parze, Cheung Fun oraz ryżowa zupa, czyli wołowe congee.

W poznawaniu kuchni docenianej przez smakoszy na wszystkich kontynentach pomagają czytelne ilustracje i przystępne opisy technik kulinarnych. Dzięki nim można zgłębić nie tylko tamtejsze smaki, ale również kulturę Chin. Mieszkańcy tego kraju na powitanie, zamiast pytać „Jak się masz?”, zwracają się do rozmówcy dosłownym pytaniem „Czy już jadłeś?”, wychodząc z powszechnego założenia, że dobry posiłek od razu poprawia samopoczucie.

Autorem publikacji jest francuski instagramer o chińskich korzeniach Handa Cheng, który dzieli się swoją wiedzą oraz zamiłowaniem do rodzimej kuchni. W sieci prowadzi profil @chifan_paris, obserwowany przez 62 tysiące użytkowników, a na co dzień oprowadza także po Paryżu w ramach azjatyckich wycieczek kulinarnych, tworząc projekt @riceclub_co.

Na kartach książki autor wraca wspomnieniami między innymi do pierwszych lat życia w rodzinnym Wenzhou i zapamiętanych stamtąd smaków, takich jak owoce morza, stragany z makaronem oraz wytrawne śniadania podawane na ciepło. Zdradza również przepisy na swoje ulubione chińskie potrawy, dzięki czemu czytelnicy sami mogą przyrządzić między innymi pikle z białej rzodkwi, szarpanego kurczaka w oleju sezamowym, sercówki smażone z czosnkiem i chili, wermiszel stir-fry oraz zupę z wontonami. Na liście tych dań znajdują się ponadto pao fan z owocami morza, kleisty ryż z bulionem wieprzowym i grzybami shiitake, naleśniki z liśćmi musztardowca, a także zupa z fasolą adzuki.

Wydana przez Wydawnictwo Harde książka „Kuchnia chińska” Handy’ego Chenga będzie miała premierę 30 listopada. Tytuł można kupić w sieciach księgarskich, w księgarniach stacjonarnych i internetowych, a także w formie e-booka między innymi na platformach empik, virtualo, woblink.pl, legimi.pl, publio.pl oraz ebookpoint.pl.