Spróbuj powiedzieć Włochowi, że ser to po prostu ser. Gratulujemy odwagi! Możesz spodziewać się długiej rozmowy i całej listy argumentów. Bo choć włoskie sery mają wspólną kulinarną ojczyznę, różnią się rodzajem mleka, sposobem produkcji, czasem dojrzewania, a przede wszystkim smakiem.

Włoskie z pochodzenia, wyjątkowe z charakteru

Parmigiano Reggiano DOP nie lubi się spieszyć. Na swój smak pracuje co najmniej 12 miesięcy, a czasem nawet kilka lat. Powstaje w północnych Włoszech, między innymi w okolicach Parmy i Modeny, z zaledwie trzech składników: surowego mleka krowiego, podpuszczki i soli. Z wiekiem staje się coraz bardziej kruchy, a jego smak nabiera intensywności i orzechowych nut. Ma też pewne wymagania. Tradycyjnie całego kręgu nie kroi się zwykłym nożem, lecz rozłupuje specjalnymi narzędziami. Cóż, niektórym wolno trochę więcej.

Gorgonzola DOP to dowód na to, że łagodność i temperament mogą iść w parze. Choć niekoniecznie w jednym kawałku. Dolce jest miękka, kremowa i delikatna, a piccante zdecydowanie ostrzejsza. Obie odmiany mają niebieskozielone żyłki powstające dzięki specjalnym kulturom pleśni. Nazwa pochodzi od miejscowości niedaleko Mediolanu, a historia sera sięga wielu stuleci. Którą wybrać? Najlepiej spróbować obu.

Pecorino Romano DOP to twardy typ. Już rzymscy legioniści wiedzieli, że można na nim polegać. Zabierali go na wyprawy, bo dobrze znosił transport i przechowywanie. Dziś doceniamy go za intensywny, słonawy smak, bez którego trudno wyobrazić sobie rzymskie cacio e pepe. Makaron, pieprz, woda z gotowania i Pecorino Romano. Niby nic wielkiego, a jednak Włosi zrobili z tego kulinarną legendę.

Polacy pokochali włoską kuchnię, ale chcemy pokazać, że włoskie sery mają znacznie więcej zastosowań niż te, które znamy z tradycyjnych przepisów. Parmigiano Reggiano świetnie sprawdzi się przecież nie tylko w makaronie czy risotto, ale też w burgerze. Z kolei Gorgonzola może zamienić zwykłe frytki w naprawdę ciekawą przekąskę. Bo choć tradycja wytwarzania tych serów sięga wielu pokoleń, w kuchni wciąż można odkrywać je na nowo – mówi Paolo Zanetti, prezes stowarzyszenia Assolatte.

Pochodzenie ma znaczenie. A certyfikat?

Co właściwie mówią nam oznaczenia DOP i IGP na opakowaniach włoskich serów? Przede wszystkim, skąd pochodzą i jak powstają. DOP, czyli Chroniona Nazwa Pochodzenia oznacza, że cały proces produkcji odbywa się w określonym regionie. W przypadku IGP, czyli Chronionego Oznaczenia Geograficznego wystarczy, że związany jest z nim przynajmniej jeden z etapów.

Warto jednak podkreślić, że brak takiego oznaczenia wcale nie oznacza, że ser nie jest autentycznie włoski. Dobrym przykładem jest mascarpone, który nie posiada Chronionej Nazwy Pochodzenia ani Chronionego Oznaczenia Geograficznego, a przecież trudno wyobrazić sobie bez niego włoską kuchnię. Certyfikaty są cenną wskazówką dla konsumentów, ale nie wyczerpują całego bogactwa włoskiego serowarstwa – dodaje Paolo Zanetti, prezes stowarzyszenia Assolatte.

Smak prosto z serca. I prosto na talerz

Właśnie po to, by pokazać polskim konsumentom to, co kryje się za smakiem włoskich serów, powstała kampania „Smak prosto z serca”, która startuje w Polsce 23 listopada.

W ramach kampanii Smak prosto z serca, Italian Trade Agency oraz Assolatte zapraszają polskich odbiorców do bliższego poznania włoskich serów, aby mogli docenić ich charakterystyczne cechy i zastosowanie w naszej kuchni. Promowanie tego dziedzictwa oznacza łączenie przyjemności płynącej z degustacji z wiedzą o procesach produkcji i zwyczajach gastronomicznych, które wyrażają ich tożsamość. To dzięki temu odkryciu stół staje się miejscem spotkania z włoską kulturą, z całym jej bogactwem, różnorodnością i autentycznością. Jest to zaproszenie do odkrywania: rozpoznawanie różnic między serami oznacza lepsze zrozumienie lokalnych tradycji, z których się wywodzą, oraz miejsca, jakie zajmują we włoskiej kuchni – mówi J.E. Luca Franchetti Pardo, ambasador Włoch w Polsce.

Za każdym włoskim serem kryją się regiony, tradycje produkcyjne i umiejętności, które stanowią niezwykłe dziedzictwo naszego Made in Italy. Przybliżanie tego bogactwa polskim konsumentom oznacza nie tylko promowanie produktów wysokiej jakości, ale także podkreślenie pracy firm, które od pokoleń z powodzeniem łączą tradycję z innowacją – stwierdza Roberto Cafiero, dyrektor Biura Italian Trade Agency w Warszawie.

Taki właśnie duch przyświeca kampanii „Smak prosto z serca”, którą realizujemy wspólnie z Assolatte w ramach działań promocyjnych wspieranych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Współpracy Międzynarodowej. Chcemy towarzyszyć polskim konsumentom w odkrywaniu serów o bardzo zróżnicowanych cechach, historiach i zastosowaniach, oferując jednocześnie nowe pomysły na ich podanie. Polska jest niezwykle interesującym rynkiem dla włoskiego sektora mleczarskiego i jesteśmy przekonani, że lepsza znajomość naszych produktów może przełożyć się na nowe możliwości dla włoskich przedsiębiorstw – podsumowuje Roberto Cafiero.

Włosi wiedzą, że dobry ser nie potrzebuje wiele, żeby zrobić wrażenie. Ale nawet najlepsza klasyka nie wyklucza odrobiny kulinarnej fantazji.

Na przykład rożki z prosciutto, melonem i Mozzarellą di Bufala Campana DOP – proste połączenie słodyczy owocu, delikatnego sera i dojrzewającej szynki. Albo ziemniaczany gratin z Taleggio DOP – kremowy, aromatyczny i idealny na chłodniejsze dni.

Przepisy na te i inne dania można znaleźć w bezpłatnym e-booku przygotowanym w ramach kampanii „Smak prosto z serca”, prowadzonej we współpracy z Italian Trade Agency. Publikacja przedstawia 14 włoskich serów i 20 przepisów – od prostych śniadań po kolacje i desery. Więcej informacji o ich pochodzeniu, sposobach wytwarzania i charakterystycznych cechach znajduje się również na stronie internetowej www.smakprostozserca.pl . To dobry punkt wyjścia do poznawania różnorodności włoskich serów. A tę najlepiej odkrywać tak, jak same Włochy: region po regionie. Bez pośpiechu i w dobrym towarzystwie.

Źródło informacji: Italian Trade Agency