Kate Swenson w książce "Chłopiec na zawsze" o życiu z autyzmem. Jej marzenia o idealnej rodzinie legły w gruzach

Głęboki żal i początkowa trudność po diagnozie Coopera

Pamiętnik Kate Swenson, spisany z ogromną dozą empatii, nie tylko obrazuje potęgę bezwarunkowej miłości matki, ale także oferuje pocieszenie i promyk nadziei rodzinom zmagającym się z podobnymi wyzwaniami w spektrum autyzmu. W momencie, gdy mały Cooper został zdiagnozowany jako dziecko z głębokim, niewerbalnym autyzmem, cała wizja przyszłości autorki runęła. Od najmłodszych lat wyobrażała sobie sielankową rodzinę, a nie rolę opiekunki dziecka wymagającego stałej opieki ze względu na niepełnosprawność.

Przemiana i misja życiowa Kate Swenson

Początkowe zderzenie z brutalną rzeczywistością przyniosło jej ból z powodu straconych złudzeń, a następnie narastające wyczerpanie z powodu codziennych batalii o godne funkcjonowanie syna w systemie, który nie zawsze sprzyja takim osobom. Z biegiem czasu, dzięki tytanicznej pracy nad sobą, Swenson pojęła kluczową rzecz: zmiana musiała zajść w niej, a nie w jej dziecku. To przełomowe nastawienie pozwoliło jej na bezwarunkową akceptację i odzyskanie radości z codziennego życia.

Gdzie można znaleźć najnowszą publikację?

Kate Swenson, znana jako założycielka internetowej platformy "Finding Cooper's Voice", od lat edukuje i wspiera innych w tematach związanych z autyzmem i trudami macierzyństwa. Publikowała na łamach takich serwisów jak "Today Parents" czy "Love What Matters", dążąc do zbudowania społeczności dającej oparcie rodzinom o specjalnych potrzebach. Jej najnowsze dzieło, "Chłopiec na zawsze. Poruszająca opowieść o macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości", trafi do sprzedaży 26 sierpnia. Publikacja będzie dostępna w popularnych księgarniach oraz jako e-book na platformach takich jak m.in. Empik, Virtualo czy Legimi.