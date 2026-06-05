Jaki pies dla alergika? Rasy, które nie uczulają [GALERIA]

Dla wielu miłośników zwierząt, alergie są barierą w posiadaniu psa. Jednak nie warto rezygnować z marzeń o czworonożnym przyjacielu. Istnieje wiele ras, które nie tylko są urocze i przyjazne, ale także nie wywołują alergii. Przeanalizujmy kilka z nich.

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Najlepsze rasy psów dla alergików

Decyzja o posiadaniu psa musi być dobrze przemyślana i podjęta z pełną odpowiedzialnością. Aby wybrać dla siebie odpowiedniego towarzysza, warto skupić się kilku rzeczach. Jeżeli jest się alergikiem, pole wyboru zawęża się, ale jednocześnie wiadomo wśród jakich ras szukać. Innym kryterium wyboru powinien być temperament psa - czy chcesz mieć psa rozrywkowego, czy bardziej stonowanego w swojej ekspresji. Kolejna ważna rzecz to wielkość psa, a wybór powinien być przede wszystkim uwarunkowany przestrzenią, którą posiadasz. W małym mieszkaniu lepiej będą się czuły psiaki niewielkiego rozmiaru i takie, które nie potrzebują zbyt wiele ruchu. Z kolei duże i dość żwawe czworonogi lepiej odnajdą się w większej przestrzeni - najlepiej w domu z ogrodem, gdzie będą mogły wesoło hasać. W sieci znajdziesz wiele quizów, które potrafią przybliżyć, jaka rasa psa będzie dla ciebie odpowiednia. A w naszej galerii znajdziesz wiele te, które idealnie nadają się dla osób, które na co dzień zmagają się z alergią.