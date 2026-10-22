Gwiazdy Wydawnictwa Harde na Targach Książki w Krakowie. Spotkaj ulubionych autorów

Wydawnictwo Harde zachęca do odwiedzenia swojego stoiska w Hali Dunaj, oznaczonego numerem B2. Będzie to świetna szansa na krótką pogawędkę z ulubionymi twórcami, zdobycie autografu i poznanie sekretów tworzenia najpopularniejszych tytułów.

Gwiazdy Wydawnictwa Harde na Targach Książki

Na krakowskich targach pojawi się imponująca grupa znanych autorów i autorek:

Leszek Miller – polityk i były szef rządu, współtwórca książki „Alfabet Millera” (wraz z Jackiem Prusinowskim), zdradzającej sekrety krajowej polityki.

– polityk i były szef rządu, współtwórca książki „Alfabet Millera” (wraz z Jackiem Prusinowskim), zdradzającej sekrety krajowej polityki. Sławomir Koper – ceniony twórca literatury historycznej, ekspert od odkrywania zagadek z życia historycznych osobistości i tajemnic epoki PRL.

– ceniony twórca literatury historycznej, ekspert od i tajemnic epoki PRL. Ryszard Ćwirlej – mistrz polskiego kryminału milicyjnego i autor popularnej serii retro, ceniony za świetne poczucie humoru i wierne oddanie historycznych detali.

– mistrz polskiego kryminału milicyjnego i autor popularnej serii retro, ceniony za świetne poczucie humoru i wierne oddanie historycznych detali. Krystyna Mirek – chętnie czytana twórczyni hitowych historii obyczajowych, których fabuły od lat przynoszą odbiorcom pokrzepienie.

– chętnie czytana twórczyni hitowych historii obyczajowych, których fabuły od lat przynoszą odbiorcom pokrzepienie. Kamila Kolińska – gwiazda polskiego BookTuba, czołowa postać bookmediów i zdobywczyni wyróżnienia Człowiek Książki 2025.

– gwiazda polskiego BookTuba, czołowa postać bookmediów i zdobywczyni wyróżnienia Człowiek Książki 2025. Agnieszka Jeż – uznana autorka powieści kryminalnych oraz obyczajowych, słynąca ze znakomitego nakreślenia psychiki swoich bohaterów .

– uznana autorka powieści kryminalnych oraz obyczajowych, słynąca ze . Maja Kołodziejczyk – dziennikarka, podróżniczka o niezwykłej kreatywności, twórczyni popularnego cyklu Young Adult „Czerwony Ptak”.

– dziennikarka, podróżniczka o niezwykłej kreatywności, twórczyni popularnego cyklu Young Adult „Czerwony Ptak”. Agnieszka Lis – pisarka z dorobkiem ponad 30 tytułów, odznaczona medalem „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, łącząca muzyczny talent pianistyczny ze zdolnością do poruszania czytelników.

– pisarka z dorobkiem ponad 30 tytułów, odznaczona medalem „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, łącząca muzyczny talent pianistyczny ze zdolnością do poruszania czytelników. Karolina Morawiecka – autorka świetnych kryminałów retro oraz cosy crime, imponująca stylem, humorem i skomplikowanymi intrygami.

– autorka świetnych kryminałów retro oraz cosy crime, imponująca stylem, humorem i skomplikowanymi intrygami. Marcin Kołodziejczyk – utalentowany reportażysta, bystry obserwator życia społecznego, nominowany do nagrody Grand Press i znany z trafnego, ironicznego spojrzenia na rzeczywistość.

– utalentowany reportażysta, bystry obserwator życia społecznego, i znany z trafnego, ironicznego spojrzenia na rzeczywistość. Mariusz Mucha – dziennikarz „Super Expressu”, historyk szczegółowo opisujący codzienność i gastronomiczne realia minionego systemu.

Targi Książki 2026: Godziny otwarcia

Szczegółowe informacje są dostępne na facebookowym profilu Wydawnictwa Harde. Wydarzenie odbywa się w dniach 22–25 października 2026 roku. Poniżej przedstawiamy dokładny harmonogram:

Czwartek, 22.10 w godzinach 10:00–17:00

Piątek, 23.10 w godzinach 10:00–19:00

Sobota, 24.10 w godzinach 10:00–19:00

Niedziela, 25.10 w godzinach 10:00–17:00

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z PODZIAŁEM NA DNI I GODZINY

Kamila Kolińska – SOBOTA 10:00 – 19:00, HALA KARPATY, STREFA AUTORA, C10 (OBOWIĄZUJĄ VOUCHERY)

Maja Kołodziejczyk – SOBOTA 10:00 – 13.00 HALA KARPATY, STREFA AUTORA, C11 (OBOWIĄZUJĄ VOUCHERY)

Karolina Morawiecka – SOBOTA 11:00 – 12.00, STOISKO B2

Ryszard Ćwirlej – SOBOTA 12:00 – 13:00, STOISKO B2

Krystyna Mirek – SOBOTA 13:00 – 14:00, STOISKO B2

Agnieszka Jeż – SOBOTA 14:00 – 15:30, STOISKO B2

Marcin Kołodziejczyk – SOBOTA 16:00 – 17.00, STOISKO B2

Agnieszka Lis – NIEDZIELA 12:00 – 13:00, STOISKO B2

Sławomir Koper – NIEDZIELA 13.00 – 14.00, STOISKO B

Mariusz Mucha – NIEDZIELA 13.00 – 14.00, STOISKO B2

Leszek Miller – NIEDZIELA 15:00 – 17:00, HALA WISŁA, SCENA GŁÓWNA/STREFA AUTORA 2

Wydarzenie odbędzie się w EXPO Kraków przy ulicy Galicyjskiej 9. Stoisko Wydawnictwa Harde znajduje się w Hali Dunaj, pod numerem B2. Krakowska impreza to świetna sposobność, by wziąć udział w wielkim święcie książki i zdobyć wyjątkową, spersonalizowaną dedykację. Zapraszamy do wspólnego świętowania!