Interwencja nad jeziorem w Olecku. Policjant wskoczył do wody, aby ratować nastolatkę

Zgłoszenie o zagrożeniu nad jeziorem w Olecku

W dniu 20 października 2026 roku po godzinie 13:00 policjanci z ogniwa patrolowo-interwencyjnego w Olecku zostali powiadomieni o młodej osobie potrzebującej pomocy. Z przekazanych informacji wynikało, że nad brzegiem jeziora przebywa nastolatka znajdująca się w kryzysie emocjonalnym. Sytuacja została oceniona jako bezpośrednio zagrażająca jej zdrowiu oraz życiu, dlatego mundurowi niezwłocznie udali się we wskazane miejsce. Po przybyciu potwierdzili, że młoda kobieta znajduje się w wodzie i wymaga pilnego wsparcia, aby nie doszło do utonięcia.

Policjant ruszył na ratunek do jeziora

W obliczu zagrożenia st. post. Szymon Malinowski podjął decyzję o bezpośrednim wejściu do wody. Funkcjonariusz zdjął broń, oporządzenie służbowe oraz część umundurowania i przekazał je pod nadzór drugiego policjanta, st. sierż. Huberta Olszewskiego. Mundurowy wskoczył do jeziora i po chwili dotarł do nastolatki, która nie była w stanie samodzielnie wydostać się na brzeg. Przy wsparciu kolegi z patrolu funkcjonariusz pomógł młodej kobiecie bezpiecznie wyjść na pomost. Cała interwencja wymagała od mundurowych opanowania oraz sprawności fizycznej w obliczu sytuacji zagrożenia życia innej osoby.

Pomoc medyczna i wsparcie dla osób w kryzysie

Niedługo po wyciągnięciu nastolatki z wody na miejsce przyjechali ratownicy medyczni, którzy przejęli opiekę nad młodą kobietą. Ostatecznie trafiła ona pod opiekę specjalistów, którzy zajęli się jej stanem zdrowia. Służby przypominają, że każda osoba zmagająca się z trudnościami emocjonalnymi może skorzystać z bezpłatnej pomocy profesjonalistów. Wsparcie jest dostępne pod numerem 22 484 88 01, gdzie prowadzony jest Antydepresyjny Telefon Zaufania Fundacji ITAKA. Konsultanci czekają na telefony osób potrzebujących rozmowy i mogą podpowiedzieć, na czym polega leczenie oraz terapia w trudnych chwilach.

Źródło: Policja.pl