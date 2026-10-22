Narkotyki w Pyrzycach. Policjanci zabezpieczyli ponad 4 kilogramy substancji

Przeszukania w Pyrzycach i znalezione narkotyki

W ramach prowadzonych czynności policjanci z Pyrzyc odnaleźli narkotyki w kilku lokalizacjach, między innymi w garażu oraz w samochodzie. Część niedozwolonych substancji była ukryta w specjalnie do tego celu przygotowanej skrytce. Oprócz znacznej ilości środków odurzających i psychotropowych funkcjonariusze zabezpieczyli także telefony komórkowe oraz wagi. Wszystkie znalezione przedmioty i substancje zostały przekazane do dalszej analizy.

Tymczasowy areszt dla zatrzymanego mężczyzny

Mężczyzna, u którego ujawniono nielegalne środki, został zatrzymany i usłyszał stosowne zarzuty. Sąd przychylił się do wniosku o zastosowanie środka zapobiegawczego i zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na okres 3 miesięcy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii za posiadanie znacznej ilości narkotyków grozi kara pozbawienia wolności. Sprawca może spędzić w więzieniu od 1 roku do 10 lat.

Działania policji przeciwko przestępczości narkotykowej

Mundurowi każdego dnia prowadzą działania mające na celu zwalczanie przestępczości narkotykowej oraz eliminowanie zabronionych substancji z obrotu. Ważnym elementem ich pracy jest również profilaktyka i edukacja, które mają uświadamiać mieszkańców w zakresie zagrożeń zdrowotnych i prawnych. Funkcjonariusze przypominają, że posiadanie nawet niewielkiej ilości narkotyków wiąże się z konsekwencjami prawnymi. Zażywanie substancji niewiadomego pochodzenia stanowi natomiast bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia.

Źródło: Policja.pl