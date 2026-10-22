Nielegalna broń w gminie Bukowina Tatrzańska. 44-latek posiadał blisko 400 sztuk amunicji

Policjanci z psem służbowym na posesji w gminie Bukowina Tatrzańska

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Rabce-Zdroju oraz Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu prowadzili działania we wtorek, 20 października 2026 roku. Podczas czynności służbowych mundurowym towarzyszył przewodnik z psem wyszkolonym do wykrywania zapachów materiałów wybuchowych. Na terenie posesji należącej do 44-letniego mieszkańca gminy Bukowina Tatrzańska policjanci ujawnili broń palną oraz znaczną ilość amunicji. Wśród znalezionych przedmiotów znajdował się pistolet Walther P-38 z dwoma magazynkami, elementy broni długiej, a także akcesoria strzeleckie.

Zarzuty dla 44-latka i grożąca kara więzienia

W wyniku przeszukania policjanci zabezpieczyli łącznie 377 sztuk amunicji różnego kalibru, która zostanie wykorzystana jako dowód w dalszym postępowaniu. Po ujawnieniu nielegalnych przedmiotów 44-letni mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Dzień później, 21 października 2026 roku, w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Targu podejrzany przyznał się do posiadania broni i amunicji bez wymaganego zezwolenia. Zgodnie z art. 263 § 2 kodeksu karnego za takie czyny grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze od 6 miesięcy do 8 lat. Sprawa znajdzie swój finał w sądzie, gdzie mężczyzna odpowie za złamanie przepisów.

Źródło: Policja.pl