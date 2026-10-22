Nielegalna broń w gminie Bukowina Tatrzańska. 44-latek posiadał blisko 400 sztuk amunicji

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-10-22 11:01

Policjanci z Rabki-Zdroju oraz Nowego Targu przeprowadzili 20 października 2026 roku działania, w wyniku których zabezpieczono broń palną i amunicję. Funkcjonariusze na jednej z posesji w gminie Bukowina Tatrzańska odnaleźli 377 sztuk amunicji różnego kalibru oraz pistolet. W związku z tą sprawą zatrzymany został 44-letni mieszkaniec powiatu tatrzańskiego.

Fragment koguta policyjnego z napisem Policja. O akcji funkcjonariuszy w Bukowinie Tatrzańskiej przeczytasz w Eska.
Autor: Getty Images Policja odwołała Child Alert, nastolatka odnaleziona

Policjanci z psem służbowym na posesji w gminie Bukowina Tatrzańska

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Rabce-Zdroju oraz Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu prowadzili działania we wtorek, 20 października 2026 roku. Podczas czynności służbowych mundurowym towarzyszył przewodnik z psem wyszkolonym do wykrywania zapachów materiałów wybuchowych. Na terenie posesji należącej do 44-letniego mieszkańca gminy Bukowina Tatrzańska policjanci ujawnili broń palną oraz znaczną ilość amunicji. Wśród znalezionych przedmiotów znajdował się pistolet Walther P-38 z dwoma magazynkami, elementy broni długiej, a także akcesoria strzeleckie.

Zarzuty dla 44-latka i grożąca kara więzienia

W wyniku przeszukania policjanci zabezpieczyli łącznie 377 sztuk amunicji różnego kalibru, która zostanie wykorzystana jako dowód w dalszym postępowaniu. Po ujawnieniu nielegalnych przedmiotów 44-letni mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Dzień później, 21 października 2026 roku, w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Targu podejrzany przyznał się do posiadania broni i amunicji bez wymaganego zezwolenia. Zgodnie z art. 263 § 2 kodeksu karnego za takie czyny grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze od 6 miesięcy do 8 lat. Sprawa znajdzie swój finał w sądzie, gdzie mężczyzna odpowie za złamanie przepisów.

Źródło: Policja.pl

 

ROLKI