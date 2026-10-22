Zabójstwo 64-letniej kobiety. 38-letni syn usłyszał zarzuty i trafił do aresztu

Interwencja służb w mieszkaniu 64-latki

W niedzielę 18 października 2026 roku o godzinie 9:00 policjanci otrzymali zgłoszenie o kobiecie, która nie daje oznak życia. Na miejscu interwencji funkcjonariusze odnaleźli w pokoju ciało 64-letniej mieszkanki. W lokalu znajdował się także jej syn, który mieszkał z kobietą od soboty 17 października. Mundurowi niezwłocznie przystąpili do szczegółowego ustalania przebiegu tego zdarzenia.

Praca kryminalnych i zabezpieczenie dowodów

Funkcjonariusze wydziału kryminalnego oraz technicy kryminalistyki przez wiele godzin prowadzili działania pod nadzorem prokuratora. Podczas oględzin miejsca zdarzenia zabezpieczono kilkadziesiąt śladów i przesłuchano kilkunastu świadków. Mundurowi przeanalizowali także zapisy z monitoringu, który znajdował się w pobliżu mieszkania. W sprawie została również zarządzona sekcja zwłok kobiety.

Tymczasowy areszt dla zatrzymanego 38-latka

Ze względu na zebrane dowody oraz okoliczności zdarzenia prokurator zdecydował o zatrzymaniu 38-letniego syna kobiety. Mężczyzna w momencie zatrzymania był pod wpływem alkoholu. Przedstawiony mu materiał dowodowy pozwolił na sformułowanie zarzutu zabójstwa. Sąd zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, a za popełnione przestępstwo grozi mu kara dożywotniego więzienia.

Źródło: Policja.pl