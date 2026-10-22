Atak maczetą w Otwocku. 44-latek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa

Zatrzymanie 44-latka na terenie Otwocka

Oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Otwocku otrzymał 22 października 2026 roku zgłoszenie o ataku na jednego z mieszkańców miasta przy użyciu niebezpiecznego narzędzia. Informacja przekazana przez radiostację została natychmiast odebrana przez otwockich kryminalnych, którzy udali się we wskazane miejsce. Funkcjonariusze sprawnie obezwładnili oraz zatrzymali napastnika, a także zabezpieczyli narzędzie, którym się posługiwał. Z ustaleń wynika, że po całym zdarzeniu mężczyzna spokojnie wrócił do swojego mieszkania.

Atak maczetą na 55-letniego sąsiada

Z relacji świadków oraz wstępnych ustaleń mundurowych wynika, że 44-letni mieszkaniec Otwocka zaatakował maczetą swojego 55-letniego sąsiada. W wyniku tego ataku pokrzywdzony doznał ran ciętych i został przetransportowany do szpitala w celu udzielenia mu pomocy medycznej. Na miejscu zdarzenia przez dłuższy czas pracowali policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej. Pod nadzorem prokuratora przeprowadzili oni szczegółowe oględziny oraz zabezpieczyli liczne ślady, które mają pomóc w dokładnym wyjaśnieniu przebiegu ataku.

Zarzut usiłowania zabójstwa i tymczasowy areszt

Prokuratura Rejonowa w Otwocku wszczęła oficjalne śledztwo w sprawie zdarzenia z 22 października 2026 roku. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego prokurator przedstawił 44-latkowi zarzut usiłowania zabójstwa. Śledczy zawnioskowali również do Sądu Rejonowego w Otwocku o zastosowanie najsurowszego środka zapobiegawczego. Sąd przychylił się do tego wniosku, co oznacza, że mężczyzna spędzi w areszcie najbliższe 3 miesiące. Za usiłowanie zabójstwa polskie prawo przewiduje karę nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl