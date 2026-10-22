W PRL-u to imię było niezwykle popularne. Od ćwierć wieku nikt tak nie nazwał dziecka

Obecnie możemy wręcz mówić o modzie na dawne imiona. Choć rodzice nadal często nadają imiona, które kojarzą się z ich ulubionymi artystami czy aktorami, a nawet postaciami z bajek, to do łask wróciły także imiona, które czasy swojej świetności zdawałoby się, mają już dawno za sobą. Stąd coraz częściej spotykanymi imionami nadawanymi chłopcom są, chociażby Franciszek, Jan czy Stanisław. Wśród dziewczynek ponownie popularne stały się imiona takie jak Maria, Zofia czy Anna. Jednak jedno imię żeńskie, które niegdyś było bardzo popularne, nie zostało nadane żadnej dziewczynce od 24 lat! Mowa o imieniu Bogdana, które znane jest także pod skróconą postacią - Bogda.

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Imię Bogdana pochodzenie i znaczenie

Imię Bogdana jest jednym z tradycyjnych słowiańskich imion, które wywodzi się z języka starosłowiańskiego. Składa się z dwóch członów: "Bog", oznaczającego Boga lub coś boskiego, oraz "dana", co można tłumaczyć jako "dana" lub "darowana". W dosłownym znaczeniu imię to można więc zinterpretować jako "dar od Boga" lub "ta, która została dana przez Boga". W kulturze polskiej imię to poświadczone jest od XIII wieku, a spotkać je możemy także na Ukrainie czy w Serbii.

Cechy przypisywane imieniu Bogdana

Osoby noszące to imię często postrzegane są jako obdarzone wewnętrzną harmonią, otwarte na duchowość i dążące do równowagi w życiu. Bogdana jest imieniem kojarzącym się z łagodnością, mądrością i siłą, a także z osobą, która uparcie dąży do celu.

Popularność imienia Bogdana - od 24 lat nie pojawiło się w polskim rejestrze

Bogdana było nieco rzadziej spotykane niż jego męski odpowiednik, Bogdan. Według statystyk gov.pl w Polsce żyje 830 kobiet, które nosi to imię (w rejestrze uwzględniono osoby żyjące, posiadające numer PESEL). Największą popularnością imię Bogdana cieszyło się w latach 60. i 70. XX wieku, a to za sprawą popularnej polskiej piosenkarki - Bogdany Zagórskiej, która współpracowała z największymi twórcami tamtego okresu, między innymi z Ryszardem Poznakowskim, Jarosławem Kukulskim czy Czesławem Majewskim.

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