Domowy sposób z buraków ratuje zamiokulkasa. Liście odzyskają dawny blask

Z pozoru niezniszczalny zamiokulkas w okresie jesiennym bywa osłabiony, a jego ulistnienie traci zieleń na skutek gwałtownych wahań temperatury i poziomu wilgoci.

Dla tego afrykańskiego sukulenta niezwykle ważne są stabilne warunki otoczenia, zwłaszcza gdy słupki rtęci spadają poniżej 15°C.

Zadbaj o jego zdrowie! Przed nadejściem zimy warto wypróbować banalny patent oparty na burakach, który podbuduje roślinę w październiku.

Przyczyny żółknięcia liści i jesiennego osłabienia zamiokulkasa

Zamiokulkas należy do grona najchętniej wybieranych roślin do mieszkań. Jego długie, pełne soczystej zieleni pędy przyciągają wzrok, a sam kwiat nie potrzebuje skomplikowanych zabiegów. Często określany jest mianem rośliny dla opornych, ponieważ wytrzymuje długie dni bez nawadniania i spokojnie zniesie kilkunastodniową nieobecność domowników. Do prawidłowego wzrostu najlepiej zapewnić mu stanowisko o świetle rozproszonym, chroniąc przed ostrym słońcem. W miejscach zacienionych również przetrwa, chociaż pędy zaczną się nienaturalnie wydłużać, a zieleń straci na intensywności. Roślinę podlewamy wyłącznie przy suchym podłożu, dbając o regularne wylewanie wody z podstawki. Nadmiar wilgoci grozi uszkodzeniem systemu korzeniowego.

Jesienią, nierzadko bez wyraźnych powodów, zamiokulkas traci swoją witalność. Jako sukulent wywodzący się z Afryki, ciężko znosi jesienne załamania pogody. Chłód i podwyższona wilgotność odbijają się na jego zdrowiu, dlatego warto zapewnić mu w miarę stałe warunki. Największym wrogiem zamiokulkasa są nagłe spadki temperatury poniżej 15 stopni Celsjusza. W tym okresie lepiej unikać ustawiania rośliny przy nieszczelnych oknach oraz na trasach przeciągów.

Październikowa odżywka dla zamiokulkasa. Sprawdzony patent na sprężyste liście

Podobnie jak rośliny ogrodowe, także kwiaty domowe wchodzą jesienią w stan uśpienia. Zaleca się wtedy zmniejszenie ilości wody i nawozów, by roślina mogła skupić się na regeneracji. Jeśli widzisz, że Twój zamiokulkas żółknie i słabnie, to październik jest ostatnim dzwonkiem na użycie preparatów wzmacniających przed nadejściem mrozów. W tej fazie najlepiej sprawdzą się mikstury przygotowywane w domu, ponieważ minimalizują ryzyko podania zbyt dużej dawki składników odżywczych.

Zamiokulkasy bardzo dobrze reagują na odżywkę zrobioną z buraków, co potwierdzają znawcy tematu. Jej działanie pobudza wzrost, usztywnia korzenie i wyraźnie polepsza stan całej rośliny. Dostarczany wraz z burakami fosfor i potas powodują, że kwiat rozwija się prawidłowo i lepiej znosi niedogodności środowiska, co ma kluczowe znaczenie w chłodniejszych miesiącach.

Sama produkcja nawozu to kwestia kilku minut. Weź dwa obrane buraki, potnij je w kostkę i zalej litrem wcześniej przegotowanej wody. Po dokładnym zmiksowaniu blenderem przefiltruj płyn przez sitko. Otrzymanym eliksirem podlewaj ziemię co dwa tygodnie aż do końca października. Roślina szybko nabierze sił i w dobrej formie zacznie zimowy odpoczynek.

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