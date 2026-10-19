Prosty sposób na pleśń w zmywarce. Wystarczy 1 szklanka i gorąca woda

Regularne czyszczenie zmywarki zapobiega powstawaniu grzybów, uciążliwych woni oraz problemom z brudnymi naczyniami, które wynikają z zanieczyszczeń w zakamarkach.

Warto zastosować sprawdzoną, naturalną metodę odświeżania maszyny przy użyciu octu, który doskonale odkamienia i zwalcza bakterie.

Do usunięcia brudu i przywrócenia blasku wewnątrz zmywarki wystarczy tylko jedno naczynie oraz uruchomienie odpowiedniego cyklu prania.

Poznaj instrukcję czyszczenia filtrów i dysz wodnych, by zagwarantować naczyniom czystość i ustrzec się przed drogimi usterkami mechanizmu.

Jak usunąć pleśń ze zmywarki? Naturalne metody na brzydki zapach

Gruntowne czyszczenie zmywarki powinno odbywać się minimum raz na 30 dni. Wynika to z faktu, że zalegające w środku resztki pożywienia gniją pod wpływem wody, generując niezwykle uciążliwy smród. Dodatkowym problemem jest pleśń, która błyskawicznie namnaża się na gumowych uszczelkach drzwi. Często zdarza się również, że z powodu niedrożnych dysz nasze talerze pozostają brudne po wyjęciu z urządzenia. Aby pozbyć się grzybów i odoru, można uruchomić wbudowany program samoczyszczący, jeśli dany model posiada taką funkcję. Alternatywą są gotowe środki chemiczne dostępne w sklepach. Zwolennicy oszczędnych i ekologicznych rozwiązań powinni jednak przetestować domową metodę, która opiera się na zastosowaniu zwykłego octu spirytusowego.

Quiz tylko dla doświadczonych kobiet. Twoja babcia miałaby w tym quizie 10/10 Pytanie 1 z 10 Domowym sposobem na wybielenie firanek jest: Upranie ich w ocćie Pranie z dodatkiem sody oczyszczonej Namoczenie ich z dodatkiem płynu do mycia naczyń Następne pytanie

Szklanka octu w zmywarce. Ten trik skutecznie usuwa pleśń z uszczelek

Konserwację urządzenia z powodzeniem przeprowadzimy we własnym zakresie. Zwykły ocet to doskonały, przyjazny naturze detergent. Kwas octowy gwarantuje bezwzględną skuteczność w usuwaniu kamienia, odkażaniu i czyszczeniu. Substancja ta błyskawicznie radzi sobie z nagromadzonym tłuszczem, resztkami posiłków, pleśnią oraz osadami. Co więcej, całkowicie neutralizuje smród, zastępując go naturalną czystością. Taki zabieg myjący warto aplikować zmywarce przynajmniej co 4 tygodnie. Przelej szklankę octu do małej miski i umieść na najwyższym poziomie sprzętu. Na koniec odpal cykl zmywania w temperaturze wynoszącej minimum 60 stopni Celsjusza.

Czyszczenie filtrów i ramion zmywarki krok po kroku

Podczas czyszczenia zmywarki pamiętaj o dokładnym oczyszczeniu podzespołów. Najpierw wyjmij filtr i usuń z niego jedzenie. Rozbierz go na części i zanurz w gorącej wodzie zmieszanej z octem. Po 15 minutach wyszoruj elementy szczotką z płynem do naczyń, po czym zamontuj w komorze. Następnie zajmij się obrotowymi śmigłami natryskowymi. Odepnij ramiona i opłucz pod kranem z dodatkiem detergentu. Zatkane otwory w dyszach udrożnij wykałaczką. Ostatnim zadaniem przed uzyskaniem sterylnego urządzenia jest precyzyjne przetarcie krawędzi oraz gumowych uszczelek. Wykorzystaj w tym celu zwykłą gąbkę nawilżoną środkiem myjącym.