Prosty sposób na pleśń w zmywarce. Wystarczy 1 szklanka i gorąca woda

Spis treści
- Regularne czyszczenie zmywarki zapobiega powstawaniu grzybów, uciążliwych woni oraz problemom z brudnymi naczyniami, które wynikają z zanieczyszczeń w zakamarkach.
- Warto zastosować sprawdzoną, naturalną metodę odświeżania maszyny przy użyciu octu, który doskonale odkamienia i zwalcza bakterie.
- Do usunięcia brudu i przywrócenia blasku wewnątrz zmywarki wystarczy tylko jedno naczynie oraz uruchomienie odpowiedniego cyklu prania.
- Poznaj instrukcję czyszczenia filtrów i dysz wodnych, by zagwarantować naczyniom czystość i ustrzec się przed drogimi usterkami mechanizmu.
Jak usunąć pleśń ze zmywarki? Naturalne metody na brzydki zapach
Gruntowne czyszczenie zmywarki powinno odbywać się minimum raz na 30 dni. Wynika to z faktu, że zalegające w środku resztki pożywienia gniją pod wpływem wody, generując niezwykle uciążliwy smród. Dodatkowym problemem jest pleśń, która błyskawicznie namnaża się na gumowych uszczelkach drzwi. Często zdarza się również, że z powodu niedrożnych dysz nasze talerze pozostają brudne po wyjęciu z urządzenia. Aby pozbyć się grzybów i odoru, można uruchomić wbudowany program samoczyszczący, jeśli dany model posiada taką funkcję. Alternatywą są gotowe środki chemiczne dostępne w sklepach. Zwolennicy oszczędnych i ekologicznych rozwiązań powinni jednak przetestować domową metodę, która opiera się na zastosowaniu zwykłego octu spirytusowego.
Szklanka octu w zmywarce. Ten trik skutecznie usuwa pleśń z uszczelek
Konserwację urządzenia z powodzeniem przeprowadzimy we własnym zakresie. Zwykły ocet to doskonały, przyjazny naturze detergent. Kwas octowy gwarantuje bezwzględną skuteczność w usuwaniu kamienia, odkażaniu i czyszczeniu. Substancja ta błyskawicznie radzi sobie z nagromadzonym tłuszczem, resztkami posiłków, pleśnią oraz osadami. Co więcej, całkowicie neutralizuje smród, zastępując go naturalną czystością. Taki zabieg myjący warto aplikować zmywarce przynajmniej co 4 tygodnie. Przelej szklankę octu do małej miski i umieść na najwyższym poziomie sprzętu. Na koniec odpal cykl zmywania w temperaturze wynoszącej minimum 60 stopni Celsjusza.
Czyszczenie filtrów i ramion zmywarki krok po kroku
Podczas czyszczenia zmywarki pamiętaj o dokładnym oczyszczeniu podzespołów. Najpierw wyjmij filtr i usuń z niego jedzenie. Rozbierz go na części i zanurz w gorącej wodzie zmieszanej z octem. Po 15 minutach wyszoruj elementy szczotką z płynem do naczyń, po czym zamontuj w komorze. Następnie zajmij się obrotowymi śmigłami natryskowymi. Odepnij ramiona i opłucz pod kranem z dodatkiem detergentu. Zatkane otwory w dyszach udrożnij wykałaczką. Ostatnim zadaniem przed uzyskaniem sterylnego urządzenia jest precyzyjne przetarcie krawędzi oraz gumowych uszczelek. Wykorzystaj w tym celu zwykłą gąbkę nawilżoną środkiem myjącym.