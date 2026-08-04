Kradzieże z włamaniem w Mosinie. Zatrzymani mężczyźni byli poszukiwani do odbycia kar więzienia

Kradzież pamiątek rodzinnych w gminie Mosina

Na początku czerwca 2026 roku w Mosinie doszło do włamania, podczas którego z jednego z domów skradziono przedmioty pozostawione przez zmarłego członka rodziny. Z mieszkania zniknęły kosztowności, biżuteria, obrazy oraz klasery z monetami, których wartość oszacowano na blisko 24 000 złotych. Sprawcy próbowali dostać się do tego samego budynku po raz drugi, jednak kolejna próba włamania zakończyła się niepowodzeniem. Właściciele nieruchomości zgłosili sprawę na policję, co pozwoliło funkcjonariuszom na rozpoczęcie działań zmierzających do ustalenia tożsamości osób odpowiedzialnych za te czyny.

Policjanci zatrzymali 55-latka podczas kontroli drogowej

Kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu oraz śledczy z Mosiny przeprowadzili szereg czynności operacyjnych, które pozwoliły wytypować podejrzanych. Jeden z nich, 55-letni mężczyzna, został zatrzymany kilka dni po czerwcowym włamaniu podczas kontroli drogowej. W trakcie interwencji okazało się, że prowadził on pojazd pod wpływem alkoholu i nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania. Podczas weryfikacji w policyjnych systemach wyszło na jaw, że mężczyzna jest poszukiwany w celu odbycia kary 2 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności.

Drugi podejrzany trafił w ręce policji 17 czerwca

Dalsze działania mundurowych doprowadziły do ustalenia miejsca pobytu drugiego z podejrzanych, którym okazał się 32-latek. Mężczyzna został zatrzymany 17 czerwca 2026 roku. Po sprawdzeniu jego danych funkcjonariusze ustalili, że on również powinien przebywać w zakładzie karnym, gdzie ma do odbycia karę 3 lat i 8 miesięcy więzienia. Podczas przeszukań w miejscach przebywania obu zatrzymanych policjanci odnaleźli i zabezpieczyli przedmioty, które zostały skradzione z domu w Mosinie.

Zarzuty dla włamywaczy z powiatu poznańskiego

Śledczy z Komisariatu Policji w Mosinie przeanalizowali podobne zdarzenia z terenu powiatu poznańskiego i powiązali zatrzymanych z jeszcze jednym przestępstwem. W połowie kwietnia 2026 roku sprawcy mieli włamać się do innego budynku na terenie gminy Mosina, niszcząc kłódkę i kradnąc materiały budowlane o wartości 2 000 złotych. Obaj mężczyźni usłyszeli dwa zarzuty kradzieży z włamaniem, a o ich dalszym losie zdecyduje teraz sąd. Dotychczasowy pobyt w więzieniu, wynikający z wcześniejszych wyroków, może zostać przedłużony nawet o kolejne 10 lat.

Źródło: Policja.pl