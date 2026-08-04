ME w pływaniu w Paryżu. Jak spisali się reprezentanci Polski na 10 km?

Zacięta walka o medale kobiet

W wyścigu na dystansie 10 kilometrów na otwartym akwenie w ramach mistrzostw Europy w Paryżu znakomicie zaprezentowała się reprezentantka Polski. Klaudia Tarasiewicz zajęła czwarte miejsce w niezwykle wymagającej rywalizacji. Do podium zabrakło jej zaledwie kilku sekund, co stanowi bardzo dobry rezultat. Zawodniczki rywalizowały w stolicy Francji z ogromnym zaangażowaniem od samego startu.

Złoty medal wywalczyła reprezentantka Włoch Ginevra Taddeucci, która dotarła na metę z czasem 2:07.49,9. Druga pozycja przypadła Węgierce Viktorii Mihalyvari Farkas, która straciła do triumfatorki 9,7 sekundy. Na najniższym stopniu podium stanęła kolejna Włoszka, Linda Caponi, ze stratą 13,5 sekundy. Polska pływaczka była wolniejsza od zwyciężczyni wyścigu o równe 17 sekund.

Jak wyglądał wyścig mężczyzn?

Zmagania panów na dystansie 10 kilometrów również dostarczyły wielu sportowych emocji podczas europejskiego czempionatu. Wśród mężczyzn najlepszy okazał się Niemiec Florian Wellbrock, osiągając świetny czas 1:55.18,3. Reprezentant Niemiec zaprezentował znakomitą formę, kontrolując przebieg wyścigu na paryskiej trasie. Walka o kolejne pozycje medalowe toczyła się do ostatnich metrów.

Srebrny medal mistrzostw Europy zdobył Węgier David Betlehem, który wpadł na metę zaledwie 2,1 sekundy za zwycięzcą. Brązowy krążek wywalczył Oliver Klemet z Niemiec, notując stratę 6,4 sekundy do lidera. Jedyny Polak w tej silnej stawce, Bartosz Kapała, ostatecznie zakończył rywalizację na piętnastym miejscu. Polski zawodnik stracił do triumfującego Niemca dokładnie 54,1 sekundy.