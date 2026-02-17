QUIZ: W jakim polskim mieście znajduje się ten zabytek? Tylko prawdziwi znawcy zdobędą 10/10 punktów

Choć turyści często kojarzą Polskę z kilkoma najbardziej znanymi atrakcjami, takimi jak Wawel, Zamek w Malborku czy Kopalnia Soli w Wieliczce, to nasz kraj pełen jest mniej popularnych, ale niezwykle ciekawych miejsc. Od małych miasteczek po większe miasta, każdy region Polski oferuje coś wyjątkowego dla miłośników historii, architektury i sztuki. W tym artykule zabierzemy cię w podróż po Polsce i odkryjemy zabytki, o których być może nigdy nie słyszałeś, a które warto zobaczyć. Sprawdź, czy potrafisz przypisać je do odpowiednich lokalizacji!

QUIZ: W jakim polskim mieście znajduje się te zabytki? Tylko prawdziwi znawcy zdobędą 10/10 punktów Pytanie 1 z 10 Krzywa wieża znajduje się w... Ustce Raciążu Ząbkowicach Śląskich Poznaniu Następne pytanie