QUIZ: Chemia w pigułce. Sprawdź czy znasz symbole tych pierwiastków

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-02-17 11:25

Tablica Mendelejewa zawsze przyprawiała cię o zawroty głowy, a może fascynowała już od najmłodszych lat? Niezależnie od tego, czy pierwiastki chemiczne były dla ciebie wyzwaniem, czy łatwą do rozszyfrowania zagadką, teraz masz szansę sprawdzić, co pozostało z tej wiedzy! Zapraszamy do quizu „Chemia w pigułce” – odkryj, jak dobrze pamiętasz symbole pierwiastków.

Tablica Mendelejewa - quiz ze znajomości pierwiastków chemicznych

i

Autor: Pixabay.com Ile pamiętasz z czasów szkolnych?

Symbole pierwiastków to swoisty alfabet chemii, dzięki któremu możemy komunikować się w jej języku. Choć może wydawać się, że chemia nie jest bezpośrednio obecna w naszym codziennym życiu, to jej elementy spotykamy niemal na każdym kroku: leki, kosmetyki, materiały budowlane – wszystko to bazuje na pierwiastkach, których symbole warto znać.

Polecany artykuł:

Quiz z wiedzy ogólnej dla geniuszy. Komplet punktów zdobędą tylko najlepsi
Eska Daje Szkołę - Jak działa GPS?

Co pamiętasz z lekcji chemii?

Niezależnie od tego, czy ostatni kontakt z tablicą Mendelejewa miałeś w szkole, czy może na studiach, zawsze warto odświeżyć wiedzę i sprawdzić, ile z niej pozostało w pamięci.

QUIZ: Chemia w pigułce. Sprawdź czy pamiętasz symbole pierwiastków
Pytanie 1 z 12
Pierwiastek "Ca" to:
Quiz