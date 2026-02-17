Życie prywatne gwiazd zawsze elektryzuje opinię publiczną. Ich romanse, skandale, potknięcia czy głośne publiczne zmagania często stają się tematem numer jeden w mediach, wywołując burzę zarówno wśród fanów, jak i krytyków. Choć celebryci starają się chronić swoją prywatność, to właśnie te kontrowersyjne wydarzenia są często najszybciej podchwytywane przez tabloidy i social media. Kiedy gwiazdy popełnią błąd, przekroczą granice dobrego smaku lub ujawnią coś, co lepiej pozostałoby w ukryciu – media błyskawicznie zaczynają karmić się tymi informacjami, a sama sprawa szybko staje się szeroko komentowaną aferą.

ESKA - Mix Kwiecień vol. 1

Największe afery polskich gwiazd - dopasuj bohatera do skandalu

Czy jednak potrafisz śledzić te burzliwe wydarzenia na bieżąco? Znasz nazwiska bohaterów najgłośniejszych skandali, które rozgrzały opinię publiczną w Polsce? Przekonaj się, jak dobrze orientujesz się w największych aferach, które miały miejsce w polskim show-biznesie. W tym quizie czeka na Ciebie 30 pytań o najbardziej kontrowersyjne i szokujące wydarzenia, które elektryzowały fanów i media. Sprawdź swoją wiedzę!

QUIZ: Największe afery polskiego show-biznesu. Wskaż bohaterów opisanych skandali Pytanie 1 z 10 Lider znanego zespołu muzycznego oskarżony o wyłudzenie pożyczki w wysokości 2,8 miliona złotych w 2006 roku. Złożył nierzetelne oświadczenie o dochodach, a sprawa zakończyła się wyrokiem skazującym na więzienie i grzywnę. Piotr Rubik Michał Wiśniewski Andrzej Piaseczny Dawid Podsiadło Następne pytanie