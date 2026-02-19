QUIZ: Układ słoneczny. Sprawdź, ile wiesz o planetach?

Czy wiesz, która planeta jest największa? Albo ile księżyców krąży wokół Marsa? Układ Słoneczny to fascynujący zbiór planet, księżyców i innych ciał niebieskich, które tworzą nasz kosmiczny świat. Jeśli jesteś ciekawy, jak dobrze znasz fakty o planetach, ten quiz jest właśnie dla Ciebie! Sprawdź swoją wiedzę na temat naszego Układu Słonecznego!
Nasz Układ Słoneczny to miejsce pełne tajemnic i niesamowitych zjawisk. Od palących upałów na Merkurym, po lodowe przestrzenie na Neptunie – każda planeta ma swoje unikalne cechy, które sprawiają, że kosmos jest tak fascynujący. W tym quizie możesz sprawdzić, ile wiesz o planetach i ich specyficznych właściwościach. Czy jesteś gotów odkryć kosmiczne fakty i rozwiać kilka popularnych mitów? Odpowiedz "prawda" lub "fałsz" na poniższe pytania i przekonaj się, czy jesteś ekspertem od planet!