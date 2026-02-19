QUIZ: Słowa, które wyszły z użycia. Jesteś geniuszem, jeśli wiesz, co oznaczają

Język polski, jak każdy żywy język, ewoluuje i dostosowuje się do czasów, w których żyjemy. Wraz z rozwojem technologii, kultury i zmianami społecznymi pojawiają się nowe wyrazy, a inne odchodzą w zapomnienie. Słowa, które kiedyś były na ustach wszystkich, dziś wydają się archaiczne i niezrozumiałe. Czy wiesz, co oznaczały takie wyrazy jak „kontent”, „drygać” czy „ochędóstwo”? Jeśli brzmią dla Ciebie tajemniczo, to świetna okazja, aby spróbować odgadnąć ich znaczenie.

Zmierz się z językowym wyzwaniem!

Przygotowaliśmy dla Ciebie quiz, który nie tylko przetestuje Twoją wiedzę, ale także pokaże, jak barwny i różnorodny był język naszych przodków. Może okaże się, że jesteś mistrzem w odgadywaniu dawnych znaczeń, albo… odkryjesz, że to temat, który warto zgłębić. Przygotuj się na podróż w czasie – z pewnością znajdziesz tu kilka perełek, które Cię zaskoczą!