QUIZ: Słowa, które wyszły z użycia. Jesteś geniuszem, jeśli wiesz, co oznaczają

Joanna Dembek
2026-02-19 14:49

Nasz język stale się zmienia, a wiele dawnych wyrazów odchodzi w niepamięć. Zapraszamy do wyjątkowego quizu, w którym sprawdzisz swoją znajomość słów, które kiedyś były powszechne, a dziś brzmią jak tajemnicze zaklęcia.

Słowa, które wyszły z użycia - quiz

Autor: Pexels.com Sprawdź swoją wiedzę z języka polskiego

Język polski, jak każdy żywy język, ewoluuje i dostosowuje się do czasów, w których żyjemy. Wraz z rozwojem technologii, kultury i zmianami społecznymi pojawiają się nowe wyrazy, a inne odchodzą w zapomnienie. Słowa, które kiedyś były na ustach wszystkich, dziś wydają się archaiczne i niezrozumiałe. Czy wiesz, co oznaczały takie wyrazy jak „kontent”, „drygać” czy „ochędóstwo”? Jeśli brzmią dla Ciebie tajemniczo, to świetna okazja, aby spróbować odgadnąć ich znaczenie. 

Zmierz się z językowym wyzwaniem!

Przygotowaliśmy dla Ciebie quiz, który nie tylko przetestuje Twoją wiedzę, ale także pokaże, jak barwny i różnorodny był język naszych przodków. Może okaże się, że jesteś mistrzem w odgadywaniu dawnych znaczeń, albo… odkryjesz, że to temat, który warto zgłębić. Przygotuj się na podróż w czasie – z pewnością znajdziesz tu kilka perełek, które Cię zaskoczą!

QUIZ: Słowa, które wyszły z użycia. Jesteś geniuszem, jeśli wiesz, co oznaczają
Pytanie 1 z 15
Słowo „frymarczyć” oznacza:

