Pytania w quizie dotyczą cech, które odróżniają poszczególne stolice od innych. Czasami będą to detale związane z ich architekturą, czasem z lokalnymi tradycjami czy położeniem geograficznym. Czasami wystarczy tylko jedna cecha, by od razu wiedzieć, o jakie miasto chodzi. Pytania w quizie są tak skonstruowane, aby można było dowiedzieć się czegoś nowego, nawet jeśli wydaje ci się, że znasz już dobrze geografię świata. Każde pytanie ma trzy możliwe odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.
QUIZ: My podajemy cechy charakterystyczne tej stolicy. Ty zgadujesz, o jakie miasto chodzi!
2026-02-19 14:49
Przygotowaliśmy dla Ciebie wyzwanie, które sprawdzi Twoją wiedzę o stolicach świata! Każda z nich ma swoją unikalną atmosferę, styl, a także cechy, które wyróżniają je na tle innych miast. Podajemy po kilka mniej lub bardziej oczywistych wskazówek, a ty musisz zdecydować, o jaką stolicę chodzi.