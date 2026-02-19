QUIZ: My podajemy cechy charakterystyczne tej stolicy. Ty zgadujesz, o jakie miasto chodzi!

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-02-19 14:49

Przygotowaliśmy dla Ciebie wyzwanie, które sprawdzi Twoją wiedzę o stolicach świata! Każda z nich ma swoją unikalną atmosferę, styl, a także cechy, które wyróżniają je na tle innych miast. Podajemy po kilka mniej lub bardziej oczywistych wskazówek, a ty musisz zdecydować, o jaką stolicę chodzi.

Pytania w quizie dotyczą cech, które odróżniają poszczególne stolice od innych. Czasami będą to detale związane z ich architekturą, czasem z lokalnymi tradycjami czy położeniem geograficznym. Czasami wystarczy tylko jedna cecha, by od razu wiedzieć, o jakie miasto chodzi. Pytania w quizie są tak skonstruowane, aby można było dowiedzieć się czegoś nowego, nawet jeśli wydaje ci się, że znasz już dobrze geografię świata. Każde pytanie ma trzy możliwe odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.

Pytanie 1 z 13
Ta stolica ma dzielnicę, która jest znana z największego na świecie kasyna i bogatej sceny hazardowej, a co więcej otoczona jest przez pustynię i znajduje się w kraju słynącym z wyścigów Formuły 1

