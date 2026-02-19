QUIZ. Pamiętasz te bajki popularne w latach 90.? Dopasuj bohatera do tytułu

2026-02-19 14:49

Pamiętasz sobotnie poranki spędzone przed telewizorem, zanim internet na dobre rozgościł się w naszym codziennym życiu. W latach 90. z niecierpliwością czekało na kolejne odcinki ulubionych kreskówek. Czy potrafisz jeszcze rozpoznać bohaterów tych kultowych animacji? Sprawdź swoją pamięć w naszym quizie.

Bolek i Lolek

i

Autor: INPLUS/ East News

Dzieciaki w Polsce miały swoje ulubione serie, które oglądały na okrągło, od „Sailor Moon” przez „Dragon Ball” po „Przygody Animków”. Każda z tych bajek miała coś niepowtarzalnego – barwne postacie, unikalne światy i melodie, które do dziś potrafimy zanucić bezbłędnie.

Bohaterowie twojego dzieciństwa. Pamiętasz ich wszystkich?

Lata 90. były magicznym okresem, kiedy wyobraźnia dzieci przenosiła się wprost do światów pełnych magii, supermocy i niezwykłych przygód. Ten quiz rozbudzi twoje wspomnienia. To rónież doskonała okazja, aby sprawdzić, czy pamięć o tamtych animowanych bohaterach pozostała żywa. Przygotuj się na nostalgiczną podróż i zobacz, jak wiele pamiętasz!

QUIZ: Bajki popularne w latach 90. Dopasuj bohatera do tytułu
Pytanie 1 z 10
Betty Rubble to postać znana z kreskówki:

