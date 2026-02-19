QUIZ. Pamiętasz te bajki popularne w latach 90.? Dopasuj bohatera do tytułu

Dzieciaki w Polsce miały swoje ulubione serie, które oglądały na okrągło, od „Sailor Moon” przez „Dragon Ball” po „Przygody Animków”. Każda z tych bajek miała coś niepowtarzalnego – barwne postacie, unikalne światy i melodie, które do dziś potrafimy zanucić bezbłędnie.
Bohaterowie twojego dzieciństwa. Pamiętasz ich wszystkich?
Lata 90. były magicznym okresem, kiedy wyobraźnia dzieci przenosiła się wprost do światów pełnych magii, supermocy i niezwykłych przygód. Ten quiz rozbudzi twoje wspomnienia. To rónież doskonała okazja, aby sprawdzić, czy pamięć o tamtych animowanych bohaterach pozostała żywa. Przygotuj się na nostalgiczną podróż i zobacz, jak wiele pamiętasz!
