Quiz: Pamiętasz te seriale PRL? Tylko geniusze kina odpowiedzą bezbłędnie

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-02-19 14:49

Polska Rzeczpospolita Ludowa – czas, który wpisał się na stałe w historię kraju i kultury. Produkcje telewizyjne tamtych czasów są wręcz legendarne! Czy pamiętasz jeszcze te seriale, które kiedyś goszczą na polskich ekranach? Przekonaj się, jak dobrze znasz seriale z czasów PRL-u. Tylko osoby z najbardziej wytrenowaną pamięcią zdołają odpowiedzieć poprawnie na wszystkie dziesięć pytań!

Alternatywy 4

i

Autor: Screen/Youtube/@Shaggy Beatlejuice/ Archiwum prywatne Serial

Dla wielu z nas seria telewizyjna z czasów PRL-u to nie tylko sposób na spędzenie wolnego czasu, ale także kawałek historii, który pozostaje w naszej pamięci na zawsze. Czy potrafisz rozpoznać klasyczne seriale, które kiedyś bawiły i wzruszały miliony Polaków? Teraz masz okazję to sprawdzić! Stworzyliśmy dla Ciebie quiz, który przetestuje Twoją wiedzę na temat seriali z PRL-u. Od "Czterdziestolatek" po "Alternatywy 4" – pytania są różnorodne i wymagające. Tylko nielicznym uda się zdobyć komplet punktów. Ale pamiętaj, że to nie tylko o punkty chodzi – to również o wspaniałą

QUIZ: Sprawdź czy jesteś bardzo mądry. Na te pytania odpowiedzą tylko najbardziej tęgie umysły

CO NAJBARDZIEJ WKURZA POLAKÓW? | WYWIADEX Radio ESKA
Quiz. Jak dobrze znasz seriale z PRL-u? Tylko najlepsi zdobędą 10/10!
Pytanie 1 z 10
Gdzie pojawiała się postać mężczyzny, który zbierał "suchy chleb dla konia"?
Historia ze Sławomirem Koprem
Na czym polega sekret sukcesu serialu ALTERNATYWY 4? Historia z Koprem
Historia ze Sławomirem Koprem
Mediateka.pl
Quiz