Twoje alter ego ukryte jest gdzieś pomiędzy Sherlockiem Holmesem a Herkulesem Poirotem? Sprawdźmy to! Tylko może w odrobinę bardziej realistycznych warunkach i w Polsce. Obiecujemy - nie będzie zabójstw i krwi, a twoim pomocnikiem, niestety będzie jedynie umysł.

Myślenie składa się ze świadomości i podświadomości. Co za tym idzie, w naszej głowie nieustannie pojawiają się różnego rodzaju skojarzenia, które są naturalną częścią naszego funkcjonowania. Jeśli wydaje Ci się, że masz znakomitą umiejętność dedukcji, a nawet najbardziej nieoczywiste zagadki są dla Ciebie pestką, to koniecznie musisz zmierzyć się z naszym testem. Ten quiz skojarzeniowy dla wielu może wydawać się prosty. Warto jednak dać sobie chwilę na zastanowienie i przemyślenie swoich typów, ponieważ niektóre z pytań są naprawdę podchwytliwe. Gotowy? Podamy ci miasto, a ty odgadnij, z którą z wymienionych rzeczy kojarzy się ono najbardziej.

Quiz skojarzeniowy. My podajemy miasto, ty mówisz z czego słynie Pytanie 1 z 10 Pacanów pierniki koziołek unikalny rezerwat nietoperzy Następne pytanie