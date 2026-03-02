O tym, aby ubrać się jak paryżanki, w czasach PRL-u marzyła każda kobieta. Niestety, tkaniny i ubrania były wówczas towarami luksusowymi, które zdobyć było można, podobnie, jak i pozostałe towary, stojąc godzinami w długich kolejkach. Odzież, którą dziś znajdziemy w szafie niemalże każdego mieszkańca globu, jak dżinsy, były wówczas symbolem zachodniej kultury, o których marzył każdy, a posiadali je jedynie nieliczni. Myślisz, że o PRL-u wiesz wszystko? Jeśli tak, koniecznie sprawdź się w naszym quizie!
Quiz moda w czasach PRL. Pamiętasz, co wtedy noszono?
2026-03-02 9:23
PRL był okresem, który kojarzy nam się raczej z szarymi ubraniami, które szyte były niemalże tylko w jednym, bezkształtnym kroju. W tamtym czasie zmęczone monotonią kobiety starały się tchnąć nieco życia w swoje stylizacje, dlatego niejednokrotnie same je przerabiały. Jeśli żyliście w PRL-u, zapewne doskonale pamiętacie, co nosiło się w tamtym czasie.