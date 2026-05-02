Skróty używane do określania nazw państw w czasach PRL-u były nie tylko elementem języka, ale również narzędziem ideologii i propagandy. Poprzez staranne dobieranie skrótów i łączenie ich z odpowiednimi przymiotnikami, władza kształtowała opinię publiczną i utrwalała określony obraz świata. Analiza tych skrótów pozwala lepiej zrozumieć mechanizmy działania propagandy w PRL-u i sposób, w jaki język był wykorzystywany do kontrolowania społeczeństwa. W mediach publicznych skróty pojawiały się niemal codziennie - zwłaszcza w kontekście polityki międzynarodowej. Mówiąc o sojusznikach z bloku wschodniego, używano ich z respektem, a wobec państw Zachodu - często z wyraźnym dystansem ideologicznym. Dla wielu osób wychowanych w PRL-u te określenia brzmią znajomo i budzą nostalgię, młodym natomiast ich rozszyfrowanie może sprawić sporo problemów. Rozwiążcie nasz quiz i sprawdźcie, czy uda wam się odgadnąć wszystkie państwa, które kryją się pod podanymi skrótami.
Quiz: skróty z czasów PRL-u. Odgadniesz, o które państwo chodzi?
2026-05-02 13:06
W czasach PRL, kiedy informacje przekazywano głównie przez radio, telewizję i prasę drukowaną, liczyła się zwięzłość i prostota. Właśnie dlatego wiele nazw państw skracano, tworząc charakterystyczne, dziś już nieco zapomniane skróty. Pamiętasz, jakie państwa kryją się pod tymi akronimami?