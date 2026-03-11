Quiz. Zakupy w czasach PRL-u. Pamiętasz za czym kolejka ta stała?

Justyna Klorek
Justyna Klorek
2026-03-11 8:24

Zakupy w czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej znacząco różniły się od współczesnych doświadczeń konsumenckich. Braki towarów, długie kolejki i system kartkowy były codziennością dla obywateli. Choć w oficjalnej propagandzie przedstawiano obraz kraju dobrobytu, rzeczywistość była zupełnie inna.

Quiz. Zakupy w PRL-u. Pamiętasz, za czym kolejka ta stała?

i

Autor: Narodowe Archiwum Cyfrowe

Jednym z najbardziej charakterystycznych obrazków PRL były kolejki przed sklepami. Ludzie często stali godzinami, a nawet nocami, nie mając pewności, czy towar w ogóle dotrze. W latach 70. ponownie wprowadzono system kartkowy, który miał zapewnić "sprawiedliwy" podział towarów. Kartki nie oznaczały jednak, że dany produkt można było dostać - jedynie umożliwiały zakup, jeśli akurat znalazł się w sklepie. Z tego też powodu Polacy wykazywali się ogromną pomysłowością, organizując zakupy grupowe, wymieniając towary i szukając okazji. Pamiętacie zakupy w PRL-u? Koniecznie sprawdźcie się w naszym quizie!

Quiz. Zakupy w PRL-u. Pamiętasz, "za czym kolejka ta stała"?
Pytanie 1 z 15
Ile niedziel handlowych było w czasach PRL-u?
Drogowskazy
O PRL-owskich dziełach sztuki czyli opakowaniach
Drogowskazy
Mediateka.pl
quiz prl