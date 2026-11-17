Przysłowia o Bożym Narodzeniu od wieków zajmują ważne miejsce w polskiej tradycji ludowej. Powstawały jako efekt obserwacji przyrody, życia codziennego i doświadczeń kolejnych pokoleń, a ich treść nierozerwalnie łączy się z zimowym okresem, końcem roku oraz nadzieją na nowy początek. Choć dziś rzadziej się nimi posługujemy, wciąż stanowią cenne świadectwo dawnej mądrości i sposobu postrzegania świata. Większość przysłów bożonarodzeniowych odnosi się do pogody i przyrody. Dawniej święta były ważnym punktem odniesienia w kalendarzu rolniczym, dlatego uważnie obserwowano aurę w Wigilię i w dni świąteczne. Wierzono, że warunki pogodowe w tym czasie mogą zapowiadać urodzaj, długość zimy czy jakość nadchodzącego roku. Przysłowia te miały praktyczne znaczenie - pomagały ludziom planować prace i przygotować się na przyszłość. Jesteście gotowi zmierzyć się w świątecznym quizie? Spróbujcie uzupełnić brakujące słowo w przysłowiach o Bożym Narodzeniu!
Quiz. Przysłowia o Bożym Narodzeniu. Uzupełnij brakujące słowo
2026-11-17 9:14
Przysłowia to krótkie, zwięzłe zdania, które zawierają w sobie mądrość pokoleń i odzwierciedlają doświadczenia życiowe naszych przodków. W okresie świąt Bożego Narodzenia, te ludowe mądrości nabierają szczególnego znaczenia, przypominając o tradycjach, wierzeniach i wartościach, które są ważne w tym wyjątkowym czasie. Jeśli uwielbiacie święta, spróbujcie odpowiedzieć na pytania w naszym quizie.