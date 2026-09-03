Jesień to pora roku, która inspiruje artystów na całym świecie. Jej melancholijny nastrój, paleta ciepłych barw i powiew chłodnego wiatru znajdują odzwierciedlenie w wielu piosenkach, które od lat goszczą na jesiennej playliście. "Jesienna muzyka" ma w sobie wyjątkową moc - potrafi idealnie współgrać z naszym nastrojem. Kiedy dni stają się chłodniejsze, a słońce coraz rzadziej wygląda zza chmur, piosenki o jesieni pozwalają zatrzymać się na chwilę i cieszyć każdym promykiem słońca. Piosenki o jesieni nie zawsze muszą być smutne, jednak zawsze są nastrojowe, refleksyjne, czasem nostalgiczne i pełne emocji. To muzyka, która pozwala odpocząć od codziennego hałasu, wsłuchać się w siebie i znaleźć piękno w przemijaniu, którego możemy doświadczać wraz ze zmianą pór roku. Jeśli piosenki o jesieni często goszczą na waszych playlistach, ten quiz jest dla was!

Quiz. Piosenki o jesieni. Sprawdź czy znasz je wszystkie Pytanie 1 z 15 Na początek klasyk. Słynną piosenkę "Pamiętasz, była jesień" śpiewa: Maryla Rodowicz Sława Przybylska Irena Santor Następne pytanie