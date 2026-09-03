Jesień to niezwykła pora roku - pełna kolorów, zapachów i cichego uroku przemijania. To moment, gdy świat zwalnia tempo po upalnym lecie, a przyroda przygotowuje się do zimowego snu. W powietrzu unosi się chłodniejszy wiatr, słońce staje się łagodniejsze, a liście drzew zmieniają barwy na złoto, czerwień i rdzawy brąz, tworząc niezwykły obraz natury, który zachwyca o każdej porze dnia. Na polach trwają ostatnie zbiory, w sadach dojrzewają jabłka i gruszki, a w ogrodach pachnie dynią i wrzosami. To czas ciepłych swetrów, herbaty z miodem i długich spacerów po szeleszczących alejkach. Jeśli kochacie jesień, koniecznie sprawdźcie się w naszym quizie.
Quiz o jesieni. Prawdziwe jesieniary zgarną komplet punktów
2026-09-03 8:41
Jesień. Słowo, które maluje w głowie obrazy w odcieniach złota, czerwieni i brązu. To czas pożegnań z ciepłem lata i powolnego przygotowywania się do zimowego snu. Powietrze staje się rześkie, przesycone zapachem opadłych liści i wilgotnej ziemi. Poranne mgły spowijają pola i lasy, nadając im tajemniczy i nieco melancholijny charakter. Słońce, choć wciąż obecne, świeci już słabiej, rzucając długie cienie i malując na niebie spektakularne zachody. Jeśli jesteście fanami jesieni, ten quiz jest dla was!