Jesień to niezwykła pora roku - pełna kolorów, zapachów i cichego uroku przemijania. To moment, gdy świat zwalnia tempo po upalnym lecie, a przyroda przygotowuje się do zimowego snu. W powietrzu unosi się chłodniejszy wiatr, słońce staje się łagodniejsze, a liście drzew zmieniają barwy na złoto, czerwień i rdzawy brąz, tworząc niezwykły obraz natury, który zachwyca o każdej porze dnia. Na polach trwają ostatnie zbiory, w sadach dojrzewają jabłka i gruszki, a w ogrodach pachnie dynią i wrzosami. To czas ciepłych swetrów, herbaty z miodem i długich spacerów po szeleszczących alejkach. Jeśli kochacie jesień, koniecznie sprawdźcie się w naszym quizie.

Quiz o jesieni. Prawdziwe jesieniary zgarną komplet punktów Pytanie 1 z 12 Na początek coś łatwego. Która z roślin jest symbolem Halloween i jesieni? Marchewka Dynia Burak Następne pytanie