Quiz. 11 pytań na 11 listopada. Prawdziwi patrioci zdobędą 100%

11 listopada to dla Polski dzień wyjątkowy, gdyż właśnie tego dnia każdego roku obchodzone jest narodowe Święto Niepodległości. To dzień, w którym z dumą wspominamy odzyskanie przez nasz kraj wolności po wielu latach zaborów. To czas refleksji nad historią, oddania hołdu bohaterom i manifestacji patriotyzmu. Po rozbiorach Polska zniknęła z mapy Europy. Naród polski, pozbawiony własnego państwa, przez ponad wiek walczył o odzyskanie niepodległości. Powstania narodowe, działalność konspiracyjna, praca organiczna - to tylko niektóre z form walki o wolną Polskę. Dzięki determinacji i poświęceniu wielu pokoleń Polaków, nasz kraj w końcu odzyskał niepodległość. Data 11 listopada ma szczególne znaczenie. Zbiega się ona z zakończeniem I wojny światowej, która przyniosła upadek trzech zaborczych imperiów. Powrót Józefa Piłsudskiego do Warszawy i przejęcie przez niego władzy dało impuls do odrodzenia się państwa polskiego. Z okazji zbliżającego się Święta Niepodległości przygotowaliśmy dla was specjalny quiz, który sprawdzi, jak wiele wiecie o Polsce i jej drodze do odzyskania wolności. Jesteście gotowi podjąć wyzwanie?

Quiz. 11 pytań na 11 listopada. Sprawdź, ile wiesz o Polsce Pytanie 1 z 11 Na ile lat Polska zniknęła z mapy świata? 100 123 80 Następne pytanie